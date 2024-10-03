3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и ФКСБ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК традиционно сражается за чемпионство в Греции. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом ПАОК в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раза в 6 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Дома она уступила «Арису» (0:1).

При этом ПАОК до того по всем статьям уступил «Галатасараю» (1:3). А вот поединок с «Волосом» вышел успешным — победа 4:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда проиграла. Да и лидеры пока и близко не напоминают себя же лучшего образца.

При этом ПАОК трижды в истории пересекалась с ФКСБ. В этих поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Быстроногий бразилец Тайсон еще способен сделать разницу!

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем ФКСБ в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот пропустила команда 13 мячей в 10 матчах своего чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла викторию. ФКСБ минимально переиграл «Сепси» (1:0).

При этом до того команда нанесла поражение РФШ (4:1). А вот встреча с «Петролулом» принесла лишь паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Сиябонга Нгезана — травмирован.

Состояние команды: румыны в последних матчах явно прибавили. Да и 2 последних виктории явно окрылили игроков.

Продуктивный отрезок выдает Александру Балута. Опытный хавбек отличился уже 3 результативными выстрелами в чемпионате.

В кадровом плане ФКСБ визуально выглядит не столь впечатляюще. При всем при этом лазарет команды нынче пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Румыны уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

ФКСБ имеет действующую двухматчевую победную серию

ПАОК проиграл в 2 своих последних поединках

Греки в среднем забивают почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.

Прогноз: ПАОК явно постарается добыть первую победу в Лиге Европы, и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Румыны только в последних матчах несколько расправили крылья, однако проблемы в обороне никуда не делись.

Ставка: Победа ПАОКа в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80