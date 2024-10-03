3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» примет киевское «Динамо». Начало — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» неудачно начал новый сезон в Бундеслиге. Клуб после пяти туров находится лишь на 16-м месте в таблице. Команда набрала три очка в пяти поединках.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» встречался в гостях с «Мидтьюланном». Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 1:1.

После этого «Хоффенхайм» сыграл с «Вердером» в Бундеслиге. Команда дома уступила бременскому коллективу со счетом 3:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хоффенхайм» сейчас сосредоточен на том, чтобы улучшить ситуацию в Бундеслиге. Ни руководство, ни болельщики клуба не хотят стать свидетелями борьбы за выживание.

«Хоффенхайм» не побеждает с 24 августа. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевское «Динамо» возглавляет таблицу УПЛ. Команда набрала 19 очков в семи встречах.

«Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата Украины еще ни разу не проиграло. У команды 6 побед и одна ничья.

Последние матчи: «Динамо» провалило первый матч в Лиге Европы. Клуб встречался с «Лацио» и уступил со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва.

После этого «Динамо» реабилитировалось перед поклонниками в рамках УПЛ. Динамовцы в гостях забили три безответных гола команде «Левый берег».

Состояние команды: В чемпионате Украины «Динамо» борется за золото. Сейчас команда лидирует в таблице и не проигрывает. Такая ситуация не может не радовать фанатов киевского клуба.

В Лиге Европы-2024/25 «Динамо» еще не набрало ни одного очка. Есть шанс исправить ситуацию в Германии.

Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм». Ранее команды друг с другом не встречались.

Статистика для ставок

До этого эти клубы между собой не играли

«Хоффенхайм» в чемпионате Германии идет лишь на 16-м месте

«Динамо» в УПЛ еще не проиграло ни одного матча

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хоффенхайма» — 2.00, победа киевского «Динамо» — 3.42, ничья — 3.82.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.27 соответственно.

Прогноз: от матча стоит ждать верхового исхода. Прогнозируем в этой встрече минимум три забитых гола.

Ставка: ТБ 3.0 за 1.97.

Прогноз: киевское «Динамо» идет без поражений в чемпионате Украины, а «Хоффенхайм» находится возле зоны вылета. У украинского клуба неплохие шансы добиться положительного результата в Германии.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.82.