Хоффенхайм
Динамо К
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» неудачно начал новый сезон в Бундеслиге. Клуб после пяти туров находится лишь на 16-м месте в таблице. Команда набрала три очка в пяти поединках.
Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» встречался в гостях с «Мидтьюланном». Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 1:1.
Хоффенхайм — Динамо К: коэффициенты букмекеров
После этого «Хоффенхайм» сыграл с «Вердером» в Бундеслиге. Команда дома уступила бременскому коллективу со счетом 3:4.
Состояние команды: «Хоффенхайм» сейчас сосредоточен на том, чтобы улучшить ситуацию в Бундеслиге. Ни руководство, ни болельщики клуба не хотят стать свидетелями борьбы за выживание.
«Хоффенхайм» не побеждает с 24 августа. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей.
«Динамо» Киев
Турнирное положение: Киевское «Динамо» возглавляет таблицу УПЛ. Команда набрала 19 очков в семи встречах.
«Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата Украины еще ни разу не проиграло. У команды 6 побед и одна ничья.
Последние матчи: «Динамо» провалило первый матч в Лиге Европы. Клуб встречался с «Лацио» и уступил со счетом 0:3, пропустив все голы еще до перерыва.
После этого «Динамо» реабилитировалось перед поклонниками в рамках УПЛ. Динамовцы в гостях забили три безответных гола команде «Левый берег».
Состояние команды: В чемпионате Украины «Динамо» борется за золото. Сейчас команда лидирует в таблице и не проигрывает. Такая ситуация не может не радовать фанатов киевского клуба.
В Лиге Европы-2024/25 «Динамо» еще не набрало ни одного очка. Есть шанс исправить ситуацию в Германии.
Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм». Ранее команды друг с другом не встречались.
Статистика для ставок
- До этого эти клубы между собой не играли
- «Хоффенхайм» в чемпионате Германии идет лишь на 16-м месте
- «Динамо» в УПЛ еще не проиграло ни одного матча
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хоффенхайма» — 2.00, победа киевского «Динамо» — 3.42, ничья — 3.82.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.27 соответственно.
- 2.27Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Зенит — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: от матча стоит ждать верхового исхода. Прогнозируем в этой встрече минимум три забитых гола.
Ставка: ТБ 3.0 за 1.97.
Прогноз: киевское «Динамо» идет без поражений в чемпионате Украины, а «Хоффенхайм» находится возле зоны вылета. У украинского клуба неплохие шансы добиться положительного результата в Германии.
Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.82.