Беларуское «Динамо» сыграет против шотландского клуба «Хартс» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Хартс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает вторую строчку, набрав 47 очков. Выше только «Неман» из города Гродно, у которого в активе 50 баллов.

Последние матчи: «Динамо» из Республики Беларусь начало своё выступление в еврокубках с Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде минчане выиграли у «Пюника» из Еревана (0:0 — дома, 0:1 — в гостях). В следующем раунде квалификации «динамовцы» проиграли болгарскому «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Из Лиги чемпионов минское «Динамо» перебралось в Лигу Европы. В 3-м раунде беларусы выиграли у «Линкольна» из Гибралтара (2:0 — дома, 1:2 — в гостях). Но в последнем квалификационном раунде команда из Минска проиграла дуэль бельгийскому «Андерлехту» (0:1 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом «Динамо» попало в основную сетку Лиги конференций — третьего по значимости турнира УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Динамо» провели 5 матчей в чемпионате Беларуси, одержав 4 побед и потерпев 1 поражение.

«Хартс»

Турнирное положение: После матчей 7 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает последнее 12 место с активом в 2 очка.

Последние матчи: «Хартс» стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. В заключительном этапе отбора команда из Эдинбурга проиграла чешской «Виктории» (0:1 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом шотландцы получили прямую путёвку в основную сетку Лиги конференций.

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

Состояние команды: «Хартс» не может выиграть на протяжении 15 матчей, шотландцы на побеждают с 11 мая.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержал 4 победы в последних 5 матчах

11 поражений и 4 ничьи — результат последних матчей с участием команды «Хартс»

«Динамо» Минск и «Хартс» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хартс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.38, а победа «Динамо» Минск — в 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.65 соответственно.

Прогноз: «Хартс» испытывает проблемы с реализацией, у минского «Динамо» есть все шансы на успех, чтобы добиться первой победы в основной сетке Лиги конференций. Наша ставка — беларусы, как минимум не проиграют.

Ставка: Фора «Динамо» Минск (0) с коэффициентом 2.48.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.