2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Краснодар». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

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Турнирное положение: Чеченцы в РПЛ сражаются за выживание. «Ахмат» нынче осел на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахмат» в 10 поединках чемпионата настрелял 7 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 18 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре грозненцы снова потерпели поражение. «Ахмат» был бит «армейцами» (0:3).

До того команда не сумела одолеть «Крылья Советов» (1:1). Зато в кубковом поединке был обыгран «Пари НН» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Ахмат» набрал 6 очков. Однако чеченцы нынче более озабочены сохранением прописки в РПЛ.

Поединки с «быками» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Ахмат» выиграл и проиграл по разу.

Очевидно, что грозненцы постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Да и оппонент предстанет явно не в оптимальном кадровом сочетании.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Краснодар» весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Краснодарцы переиграли «Зенит» со счетом 2:0.

До того команда Мурада Мусаева разбила «Акрон» (5:2). А вот «армейцам» краснодарцы уступили (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 4 виктории. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «быки» способны побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.

При этом кубанцы явно поборются за 1 место в своей группе. Именно его нынче занимает симпатичная команда Мусаева.

В четырех турах группового этапа Кубка «быки» пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность не доходит до гола за матч — 3 результативных выстрела.

И уж точно «Краснодар» будет действовать максимально активно. «Быки» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят весьма выгодно.

Статистика для ставок

«Краснодар» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ахмат» в 10 матчах РПЛ пропустил 18 мячей

Краснодарцы выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.94.

Прогноз: «Быки» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются быстро вскрыть оборону чеченцев.

«Краснодар» в случае победы гарантированно обеспечит себе проход в плей-офф Кубка России.

Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95