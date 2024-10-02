Ахмат
Краснодар
«Ахмат»
Турнирное положение: Чеченцы в РПЛ сражаются за выживание. «Ахмат» нынче осел на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ахмат» в 10 поединках чемпионата настрелял 7 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 18 мячей.
Ахмат — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре грозненцы снова потерпели поражение. «Ахмат» был бит «армейцами» (0:3).
До того команда не сумела одолеть «Крылья Советов» (1:1). Зато в кубковом поединке был обыгран «Пари НН» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Ахмат» набрал 6 очков. Однако чеченцы нынче более озабочены сохранением прописки в РПЛ.
Поединки с «быками» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Ахмат» выиграл и проиграл по разу.
Очевидно, что грозненцы постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Да и оппонент предстанет явно не в оптимальном кадровом сочетании.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Краснодар» весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 5 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Краснодарцы переиграли «Зенит» со счетом 2:0.
До того команда Мурада Мусаева разбила «Акрон» (5:2). А вот «армейцам» краснодарцы уступили (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 4 виктории. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «быки» способны побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.
При этом кубанцы явно поборются за 1 место в своей группе. Именно его нынче занимает симпатичная команда Мусаева.
В четырех турах группового этапа Кубка «быки» пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность не доходит до гола за матч — 3 результативных выстрела.
И уж точно «Краснодар» будет действовать максимально активно. «Быки» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят весьма выгодно.
Статистика для ставок
- «Краснодар» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Ахмат» в 10 матчах РПЛ пропустил 18 мячей
- Краснодарцы выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.94.
- 2.25Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Слован — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Быки» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются быстро вскрыть оборону чеченцев.
«Краснодар» в случае победы гарантированно обеспечит себе проход в плей-офф Кубка России.
Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.95