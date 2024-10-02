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    «Быки» быстро задавят «Ахмат»

    Ахмат — Краснодар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.51. 02.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Краснодар»
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    Федор Смолов
    2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Краснодар». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 02 Октября 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 21:15 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Ахмат»

    Турнирное положение: Чеченцы в РПЛ сражаются за выживание. «Ахмат» нынче осел на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахмат» в 10 поединках чемпионата настрелял 7 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 18 мячей.

    Ахмат — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре грозненцы снова потерпели поражение. «Ахмат» был бит «армейцами» (0:3).

    До того команда не сумела одолеть «Крылья Советов» (1:1). Зато в кубковом поединке был обыгран «Пари НН» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Ахмат» набрал 6 очков. Однако чеченцы нынче более озабочены сохранением прописки в РПЛ.

    Поединки с «быками» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Ахмат» выиграл и проиграл по разу.

    Очевидно, что грозненцы постараются дать бой одному из лидеров чемпионата. Да и оппонент предстанет явно не в оптимальном кадровом сочетании.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Краснодар» весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 5 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Краснодарцы переиграли «Зенит» со счетом 2:0.

    До того команда Мурада Мусаева разбила «Акрон» (5:2). А вот «армейцам» краснодарцы уступили (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 4 виктории. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «быки» способны побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.

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    При этом кубанцы явно поборются за 1 место в своей группе. Именно его нынче занимает симпатичная команда Мусаева.

    В четырех турах группового этапа Кубка «быки» пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность не доходит до гола за матч — 3 результативных выстрела.

    И уж точно «Краснодар» будет действовать максимально активно. «Быки» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят весьма выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Ахмат» в 10 матчах РПЛ пропустил 18 мячей

    • Краснодарцы выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.94.

    Прогноз: «Быки» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются быстро вскрыть оборону чеченцев.

    «Краснодар» в случае победы гарантированно обеспечит себе проход в плей-офф Кубка России.

    Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.95

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    «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» быстро задавят «Ахмат»
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