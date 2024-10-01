1 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов немецкий «Байер» на своем поле сыграет против итальянского «Милана». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает третью позицию, которая по итогам восьми туров позволит выйти в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке турнира набрала три очка, сумев на выезде разгромить «Фейеноорд» (4:0), который пропустил четыре безответных мяча.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура немецкого первенства «Байер» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам пяти стартовых туров находится в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте, отставая на три балла от лидера — то же «Баварии».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл и трижды выиграл при одной ничьей.

С такой формой леверкузенцы имеют отличные шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, соперник не из легких, а значит взять три очка будет непростой задачей.

Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-ю позицию вне зоны плей-офф.

Команда в стартовом поединке турнира осталась без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Ливерпуля» (1:3), что точно не может ее радовать.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле одолел «Лечче» со счетом 3:0.

Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, отставая от ставшего лидером «Ювентуса» на один балл, а также опережая «Интер» и «Торино» по дополнительным показателям.

Не сыграют: травмированы — Окафор, Калабрия, Спортьелло, Беннасер и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Милан» выиграл при одном поражении — как раз в Лиге чемпионов.

Такая форма позволяет «россонери» рассчитывать если не на победу, ведь их ожидает непростой выезд к сильному сопернику, то по крайней мере на ничью.

Кристиан Пулишич — автор единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Милан» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Милана» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В трех из них было забито больше 2,5 голов.

Между тем, гости не выиграли в четырех из семи последних поединков, и при этом в данных матчах было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35