ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино — президент ФИФАКлубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего Муми Нгамале — игрок московского «Динамо» Чудо-гол Нгамале поставил соперника в ступор. «Бело-голубые» вернулись в борьбу за лидерство Лусиано ГондуРПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», «Краснодар» обыграл «Зенит», «Динамо» М увезло победу из Махачкалы
  • 00:18
    • «Атлетико» ушел от поражения в матче с «Реалом»
  • 23:40
    • Матч «Атлетико» — «Реал» прерван на 68-й минуте
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Байер» «Милан»?

    Байер — Милан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 01.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Милан Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    1 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов немецкий «Байер» на своем поле сыграет против итальянского «Милана». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 01 Октября 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 22:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает третью позицию, которая по итогам восьми туров позволит выйти в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке турнира набрала три очка, сумев на выезде разгромить «Фейеноорд» (4:0), который пропустил четыре безответных мяча.

    Байер — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура немецкого первенства «Байер» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам пяти стартовых туров находится в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте, отставая на три балла от лидера — то же «Баварии».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл и трижды выиграл при одной ничьей.

    С такой формой леверкузенцы имеют отличные шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, соперник не из легких, а значит взять три очка будет непростой задачей.

    Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-ю позицию вне зоны плей-офф.

    Команда в стартовом поединке турнира осталась без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Ливерпуля» (1:3), что точно не может ее радовать.

  • «Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи первого тура обновленной Лиги чемпионов
  • 21/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле одолел «Лечче» со счетом 3:0.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, отставая от ставшего лидером «Ювентуса» на один балл, а также опережая «Интер» и «Торино» по дополнительным показателям.

    Не сыграют: травмированы — Окафор, Калабрия, Спортьелло, Беннасер и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Милан» выиграл при одном поражении — как раз в Лиге чемпионов.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма позволяет «россонери» рассчитывать если не на победу, ведь их ожидает непростой выезд к сильному сопернику, то по крайней мере на ничью.

    Кристиан Пулишич — автор единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Милан» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Милана» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В трех из них было забито больше 2,5 голов.

    Между тем, гости не выиграли в четырех из семи последних поединков, и при этом в данных матчах было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Касаткина — Анисисмова
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хачанов — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Махач — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Персеполис — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гетеборг — ГАИС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Милан»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Байер» «Милан»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры