Байер
Милан
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает третью позицию, которая по итогам восьми туров позволит выйти в 1/8 финала.
Команда в стартовом поединке турнира набрала три очка, сумев на выезде разгромить «Фейеноорд» (4:0), который пропустил четыре безответных мяча.
Байер — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура немецкого первенства «Байер» на выезде сыграл вничью с «Баварией» (1:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам пяти стартовых туров находится в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте, отставая на три балла от лидера — то же «Баварии».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Байер» ни разу не проиграл и трижды выиграл при одной ничьей.
С такой формой леверкузенцы имеют отличные шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, соперник не из легких, а значит взять три очка будет непростой задачей.
Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-ю позицию вне зоны плей-офф.
Команда в стартовом поединке турнира осталась без очков, потерпев в домашних стенах поражение от «Ливерпуля» (1:3), что точно не может ее радовать.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Милан» на своем поле одолел «Лечче» со счетом 3:0.
Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, отставая от ставшего лидером «Ювентуса» на один балл, а также опережая «Интер» и «Торино» по дополнительным показателям.
Не сыграют: травмированы — Окафор, Калабрия, Спортьелло, Беннасер и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Милан» выиграл при одном поражении — как раз в Лиге чемпионов.
Такая форма позволяет «россонери» рассчитывать если не на победу, ведь их ожидает непростой выезд к сильному сопернику, то по крайней мере на ничью.
Кристиан Пулишич — автор единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Милан» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Милана» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. В трех из них было забито больше 2,5 голов.
Между тем, гости не выиграли в четырех из семи последних поединков, и при этом в данных матчах было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35