29 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» явно обречены на борьбу за выживание. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ипсвич» в 5 матчах настрелял лишь 3 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный 8 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Встреча с «Саутгемптоном» завершилась мировой (1:1).

А вот до того «Ипсвич» не сумел переиграть «Брайтон» (0:0). Да и поединок с «Фулхэмом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда расписала 4 паритета. В этих поединках «трактористы» отличились 5 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Трактористы» не проигрывают в 4 матчах кряду. Между тем, команде срочно нужно побеждать.

Поединки против «Астон Виллы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ипсвич» выиграл 1 раз при трех коллизиях.

Очевидно, что «трактористы» постараются наконец-то победить. Вот только обыграть «вилланов» команда не может уже 7 лет.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Астон Вилла» в 5 стартовых турах АПЛ набрала 12 очков. При этом «вилланы» пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Астон Вилла» в Кубке лиги переиграла «Уикомб» (2:1).

До того «вилланы» сумели одолеть «Вулверхэмптон» (3:1). Да и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов был обыгран более чем уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче несутся! Бирмингемцы наверняка постараются продлить свой победный сериал до 6 матчей.

При этом «Астон Вилла» в 5 последних матчах забивает не менее 2 мячей. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя заветными баллами. Да и новичка АПЛ команда уж точно должна обыгрывать.

Очевидно, что номинальные гости планируют действовать первым номером. Олли Уоткинс и его партнеры наверняка будут активны с первых минут матча.

Статистика для ставок

«Вилланы» в среднем забивают 2 гола за матч

«Ипсвич» отличился только 3 голами в 5 матчах

«Астон Вилла» уже 7 лет не проигрывает «трактористам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: «Вилланы» явно намерены побороться за самые высокие места, и наверняка начнут матч активно.

«Астон Вилла» нынче выглядит весьма прилично, да и «трактористам» команда традиционно противостоит весьма успешно.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05