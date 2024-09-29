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    «Вилланы» быстро возьмут свое

    Ипсвич — Астон Вилла: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Астон Вилла»
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    Олли Уоткинс
    29 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Сентября 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 16:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Трактористы» явно обречены на борьбу за выживание. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ипсвич» в 5 матчах настрелял лишь 3 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный 8 раз.

    Ипсвич Таун — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Встреча с «Саутгемптоном» завершилась мировой (1:1).

    А вот до того «Ипсвич» не сумел переиграть «Брайтон» (0:0). Да и поединок с «Фулхэмом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда расписала 4 паритета. В этих поединках «трактористы» отличились 5 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Трактористы» не проигрывают в 4 матчах кряду. Между тем, команде срочно нужно побеждать.

    Поединки против «Астон Виллы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ипсвич» выиграл 1 раз при трех коллизиях.

    Очевидно, что «трактористы» постараются наконец-то победить. Вот только обыграть «вилланов» команда не может уже 7 лет.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» вполне способны претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

    Причем «Астон Вилла» в 5 стартовых турах АПЛ набрала 12 очков. При этом «вилланы» пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Астон Вилла» в Кубке лиги переиграла «Уикомб» (2:1).

    До того «вилланы» сумели одолеть «Вулверхэмптон» (3:1). Да и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов был обыгран более чем уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» нынче несутся! Бирмингемцы наверняка постараются продлить свой победный сериал до 6 матчей.

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    При этом «Астон Вилла» в 5 последних матчах забивает не менее 2 мячей. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя заветными баллами. Да и новичка АПЛ команда уж точно должна обыгрывать.

    Очевидно, что номинальные гости планируют действовать первым номером. Олли Уоткинс и его партнеры наверняка будут активны с первых минут матча.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Ипсвич» отличился только 3 голами в 5 матчах

    • «Астон Вилла» уже 7 лет не проигрывает «трактористам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

    Прогноз: «Вилланы» явно намерены побороться за самые высокие места, и наверняка начнут матч активно.

    «Астон Вилла» нынче выглядит весьма прилично, да и «трактористам» команда традиционно противостоит весьма успешно.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Ипсвич» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Вилланы» быстро возьмут свое
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