26 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» — «Бетис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» по итогам шести туров находится в зоне вылета, занимая последнюю, 20-ю позицию.

Команда набрала два балла, отставая от безопасной 17-й строчки, которую занимает «Валенсия», на три балла.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» на чужом поле проиграл «Осасуне» (1:2).

Это поражение стало для коллектива с Канарских остров третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Марвин Парк, Мика Мармоль, Маккенна, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (одна была товарищеской, а еще шесть — официальными), «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, а также проблемы с формой соперника, позволяет им рассчитывать на очки.

Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

Команда находится в середине таблицы, отставая на три балла от зоны еврокубков, а также опережая на три очка опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Мальорке» (1:2).

Это поражение прервало мини-серию побед в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании, но были одержаны на своем поле.

Не сыграют: травмированы — Кардосо, Бартра, Иско, Вильям Карвалью, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четыре — в рамках Ла Лиги и один — в Лиге конференций) «Бетис» трижды выиграл и дважды проиграл.

Это свидетельствует о средней форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает хуже всех в чемпионате, так что шансы на три очка у них уж точно есть.

Джованни Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды

в шести из девяти последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Бетиса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Лас-Пальмаса» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех их последних домашних поединках.

При этом в двух последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти их последних поединков было именно так.

Ставка: «Бетис» победит за 2.35