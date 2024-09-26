ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийНа расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству Белал МухаммадТемная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера Энцо МарескаЭнцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
    Все новости спорта

    Вернется ли «Бетис» к победам?

    «Лас-Пальмас» — «Бетис». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Ла Лига, 26 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Лас-Пальмас Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джованни Ло Чельсо
    26 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» — «Бетис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» по итогам шести туров находится в зоне вылета, занимая последнюю, 20-ю позицию.

    Команда набрала два балла, отставая от безопасной 17-й строчки, которую занимает «Валенсия», на три балла.

    Лас-Пальмас — Бетис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.353.302.30Бонус€100
    •

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» на чужом поле проиграл «Осасуне» (1:2).

    Это поражение стало для коллектива с Канарских остров третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Марвин Парк, Мика Мармоль, Маккенна, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх (одна была товарищеской, а еще шесть — официальными), «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, а также проблемы с формой соперника, позволяет им рассчитывать на очки.

    Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

    Команда находится в середине таблицы, отставая на три балла от зоны еврокубков, а также опережая на три очка опережая зону вылета.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 сентября
  • Пьянич перейдет в ЦСКА, «Реал» не оставил попыток подписать Дэвиса, Гринвуд привлек внимание топ-клубов
  • 23/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Мальорке» (1:2).

    Это поражение прервало мини-серию побед в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании, но были одержаны на своем поле.

    Не сыграют: травмированы — Кардосо, Бартра, Иско, Вильям Карвалью, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (четыре — в рамках Ла Лиги и один — в Лиге конференций) «Бетис» трижды выиграл и дважды проиграл.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это свидетельствует о средней форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает хуже всех в чемпионате, так что шансы на три очка у них уж точно есть.

    Джованни Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды

    • в шести из девяти последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Бетиса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Лас-Пальмаса» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    При этом в двух последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти их последних поединков было именно так.

    Ставка: «Бетис» победит за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Волгарь — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лас-Пальмас» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Бетис» к победам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры