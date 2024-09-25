25 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» по итогам шести туров находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 12-ю позицию.

Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета на три пункта. При этом от зоны еврокубков каталонцы отстают также на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Жирона» на чужом поле проиграла «Валенсии» (0:2).

Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Порту, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх (две были товарищескими, а еще семь — официальными), «Жирона» шесть раз проиграла при лишь двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, а также то, что это матч против примерно равного им соперника, позволяет им рассчитывать на очки.

Абель Руис и Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

Команда находится в середине таблицы, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также опережая на три очка опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Альфонсо Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» проиграл лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

Это свидетельствует о средней форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает еще хуже, так что шансы на очки у них уж точно есть.

Унаи Лопес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивала только одна команда

в трех последних матчеах «Жирона» проиграла

в четырех последних матчах «Райо Вальекано» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Райо Вальекано» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.82.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивала только одна команда, результативность «Райо Вальекано» должна стать здесь решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних поединках хозяева не то, что не победили, а и вовсе уступили своим соперникам.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.15