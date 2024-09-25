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    Жирона — Райо Вальекано: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 25.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Райо Вальекано»
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    Абель Руис
    25 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 20:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» по итогам шести туров находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 12-ю позицию.

    Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета на три пункта. При этом от зоны еврокубков каталонцы отстают также на три очка.

    Жирона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Жирона» на чужом поле проиграла «Валенсии» (0:2).

    Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Порту, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх (две были товарищескими, а еще семь — официальными), «Жирона» шесть раз проиграла при лишь двух победах и одной ничьей.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, а также то, что это матч против примерно равного им соперника, позволяет им рассчитывать на очки.

    Абель Руис и Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

    Команда находится в середине таблицы, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также опережая на три очка опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Альфонсо Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» проиграл лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о средней форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает еще хуже, так что шансы на очки у них уж точно есть.

    Унаи Лопес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивала только одна команда

    • в трех последних матчеах «Жирона» проиграла

    • в четырех последних матчах «Райо Вальекано» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.90, победа «Райо Вальекано» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.82.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей «Жироны» забивала только одна команда, результативность «Райо Вальекано» должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних поединках хозяева не то, что не победили, а и вовсе уступили своим соперникам.

    Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.15

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    «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Жироны»?
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