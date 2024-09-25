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    «Галатасарай» прервет беспроигрышную серию «ПАОКа»?

    Галатасарай — ПАОК: прогноз и ставка (коэффициент 1.95) на футбол. 25/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «ПАОК»
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    «Галатасарай»
    Турецкий «Галатасарай» дома примет греческий «ПАОК» на старте основного этапа Лиги Европы. Поединок, который пройдет в Стамбуле 25 сентября, начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «ПАОК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 22:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Клуб из Стамбула в прошлом сезоне стал чемпионом Турции, опередив всего на три очка «Фенербахче», и получил билет в ЛЧ.

    Однако там «Галатасарай» не смог выйти в основную часть турнира, проиграв на последней стадии квалификации швейцарскому «Янг Бойз» — 0:1 и 2:3.

    Галатасарай — ПАОК: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «львы» в рамках чемпионата страны смогли выиграть в стамбульском дерби у «Фенербахче» 3:1 в его логове. И эта виктория стала для них четвертой кряду, и каждая из них была с разницей в два и более мячей. Правда, все эти игры пришлись на внутреннее первенство.

    Не сыграют: Мауро Икарди и Хаким Зиеш травмированы, а Фернандо Муслера — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Галатасарай» в новом сезоне отыграл девять официальных встреч во всех турнирах. И в этих поединках стамбульцы отпраздновали шесть викторий и потерпели три фиаско. Отметим, что все выигрыши пришлись на матчи чемпионата Турции, а проигрыши были в Суперкубке страны и в Лиге чемпионов.

    «ПАОК»

    Турнирное положение: Клуб из города Салоники в прошлом сезоне стал чемпион Греции и получил билет в квалификацию Лиги чемпионов.

    Но главном еврокубке «ПАОК» не задержался, вылетев еще на третьем этапе отбора, после чего перебрался в финальную часть квалификации ЛЕ, где справился с ирландским «Шемрок Роверс» — 4:0 и 2:0.

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    • Последние матчи: «Двуглавые орлы» накануне данного поединка разгромили со счетом 4:1 на выезде «Волос» в рамках чемпионата Греции. И этим результатом они довели свою беспроигрышную серию до семи игр во всех турнирах, где шесть раз победили и раз сыграли вничью.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «ПАОК» в новом сезоне провел 11 игр во всех турнирах и проиграл только раз, да и то по итогам овертайма, когда уступили дома 3:4 ОТ шведскому «Мальме» в отборе ЛЧ. Еще два матча греки завершили вничью за это время и отпраздновали восемь викторий.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» выиграл четыре предыдущих своих поединка

    • У «ПАОКа» сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было шесть викторий

    • Ранее между собой эти команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.62, победа «ПАОКа» — 6.00, ничья — 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.32 соответственно.

    Прогноз: «ПАОКу» будет сложно устоять в гостях против более сильного по составу соперника, поэтому делаем ставку на викторию «Галатасарая».

    Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.95.

    Прогноз: И так как оба коллектива демонстрируют яркую игру в атаке, то еще можно поставить на количество в матче забитых больше 3.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.04.

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    «Галатасарай» — «ПАОК»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» прервет беспроигрышную серию «ПАОКа»?
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