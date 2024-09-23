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    «Гремио» — «Фламенго». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Фламенго»
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    «Гремио»
    23 сентября в 27-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Сентября 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 00:30 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гремио» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Вот только победила команда всего в 8 матчах чемпионата из 24.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Гремио» провел не столь удачно. Команда не сумела переиграть «Брагантино» (2:2).

    А вот до того «Гремио» драматично уступил «Атлетико Минейро» (2:3). Зато скромная «Крисиума» была обыграна (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих матчах она забила 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Андре, Ду Кейрос, Фабио, Натан Фернандес, Кристиан Павон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Гремио» нынче переполнен лазарет. Особенно ощущается отсутствие Павона.

    Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. В прошлом сезоне команда переиграла «Фламенго» (3:2).

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Фламенго» в 25 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 40 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть три очка. «Фламенго» разошелся миром с «Васко да Гамой» (1:1).

    После того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Баией» она добыла победу (1:0).

    Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

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    При этом команда не отличается миролюбием. «Фламенго» лишь 6 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.

    Причем «Фламенго» в первом круге чемпионата переиграл «Гремио» (2:1). Да и в нынешней диспозиции обыгрывать столь нестабильного оппонента команда просто обязана.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и соперник имеет весьма серьезные кадровые проблемы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не выигрывали в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Гремио» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

    Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, и наверняка будут действовать максимально активно.

    Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, и явно постараются улучшить свое турнирное положение.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.44

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    «Гремио» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке
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