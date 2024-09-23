23 сентября в 27-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Вот только победила команда всего в 8 матчах чемпионата из 24.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Гремио» провел не столь удачно. Команда не сумела переиграть «Брагантино» (2:2).

А вот до того «Гремио» драматично уступил «Атлетико Минейро» (2:3). Зато скромная «Крисиума» была обыграна (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих матчах она забила 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Андре, Ду Кейрос, Фабио, Натан Фернандес, Кристиан Павон — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Гремио» нынче переполнен лазарет. Особенно ощущается отсутствие Павона.

Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. В прошлом сезоне команда переиграла «Фламенго» (3:2).

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» в 25 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 40 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть три очка. «Фламенго» разошелся миром с «Васко да Гамой» (1:1).

После того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Баией» она добыла победу (1:0).

Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

При этом команда не отличается миролюбием. «Фламенго» лишь 6 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.

Причем «Фламенго» в первом круге чемпионата переиграл «Гремио» (2:1). Да и в нынешней диспозиции обыгрывать столь нестабильного оппонента команда просто обязана.

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и соперник имеет весьма серьезные кадровые проблемы.

Статистика для ставок

Обе команды не выигрывали в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

«Гремио» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, и наверняка будут действовать максимально активно.

Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, и явно постараются улучшить свое турнирное положение.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.44