Гремио
Фламенго
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Гремио» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Вот только победила команда всего в 8 матчах чемпионата из 24.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Гремио» провел не столь удачно. Команда не сумела переиграть «Брагантино» (2:2).
А вот до того «Гремио» драматично уступил «Атлетико Минейро» (2:3). Зато скромная «Крисиума» была обыграна (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих матчах она забила 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Андре, Ду Кейрос, Фабио, Натан Фернандес, Кристиан Павон — травмированы.
Состояние команды: у «Гремио» нынче переполнен лазарет. Особенно ощущается отсутствие Павона.
Матчи против «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» выиграл 1 раз при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. В прошлом сезоне команда переиграла «Фламенго» (3:2).
«Фламенго»
Турнирное положение: «Фламенго» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Фламенго» в 25 матчах чемпионата победил 13 раз. Да и забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 40 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть три очка. «Фламенго» разошелся миром с «Васко да Гамой» (1:1).
После того команда с минимальным счетом уступила «Пеньяролю». А вот в поединке с «Баией» она добыла победу (1:0).
Вообще же, «Фламенго» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Фламенго» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.
При этом команда не отличается миролюбием. «Фламенго» лишь 6 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.
Причем «Фламенго» в первом круге чемпионата переиграл «Гремио» (2:1). Да и в нынешней диспозиции обыгрывать столь нестабильного оппонента команда просто обязана.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и соперник имеет весьма серьезные кадровые проблемы.
Статистика для ставок
- Обе команды не выигрывали в 2 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Гремио» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.
- 2.81Манчестер Сити — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 3.85Спартак — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.14Интер — Милан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, и наверняка будут действовать максимально активно.
Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, и явно постараются улучшить свое турнирное положение.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.44