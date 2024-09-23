1-й таймСпартак — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо». Онлайн Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» переиграл «Факел»
    Все новости спорта

    Очередная мировая?

    «Гезтепе» — «Кайсериспор». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 23 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Гезтепе» — «Кайсериспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гезтепе»
    23 сентября в 6-м туре турецкой Суперлиги «Гезтепе» на своем поле примет «Кайсериспор». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гезтепе» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 23 Сентября 2024 года

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •  Гёзтепе 20:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Гезтепе»

    Турнирное положение: Клуб из города Измир прошлый сезон провел в первой турецкой лиге и занял там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

    В Суперлиге «Гезтепе» набрал шесть очков в четырех играх и дет в середине таблицы. У команда три ничьи и один выигрыш, разница мячей — 5:3.

    Последние матчи: Стартовали в новом чемпионате «желто-красные» с трех мировых исходов кряду. И в одном из этих поединков они расписали дома ничью с «Фенербахче» 2:2. В прошлом же туре они в родных стенах обыграли со счетом 2:0 «Бодрумспор».

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Гезтепе» не уступает вот уже на протяжении десяти официальных встреч. За этот период времени коллектив расписал пять мировых исходов и добился такого же количества выигрышей. И только в одной игре за весь данный отрезок команда уходила с поля без забитого гола.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал в нижней части таблицы Суперлиги, опередив на два очка зону вылета.

    В текущем же чемпионате Турции с тремя очками находится в нижней части таблицы. У «Кайсериспора» нет побед, а есть три ничьи и одно фиаско, разница мячей — 5:6.

  • «Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи первого тура обновленной Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: «Звезды Анатолии» начали первенство с домашнего поражения от «Сивасспора» со счетом 1:2, а затем они последующие три игры свели миром. Причем в двух случаях матчи были весьма результативные. В прошлом же туре они в гостях поделили очки с «Трабзонспором» — 2:2.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Сейчас у «Кайсериспора» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Турции, которая длится еще с прошлого сезона. В этот неудачный для себя период коллектив расписал пять мировых исходов и трижды уходил с поля поверженным. Но только дважды за это время команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • Три из четырех предыдущих очных игр между этими клубами завершились вничью

    • И во всех этих встречах играла ставка обе забьют

    • А четыре из пяти минувших очных противостояний этих команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гезтепе» — 1.84, победа «Кайсериспор» — 4.25, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

    Прогноз: Так как в последних очных матчах эти команды неизменно огорчали друг друга, то и на этот раз также ставим на такой исход.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, ведь в новом сезоне эти клубы большинство своих игр завершили миром, да и между собой в предыдущих матчах часто делили очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гезтепе» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Очередная мировая?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры