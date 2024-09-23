23 сентября в 6-м туре турецкой Суперлиги «Гезтепе» на своем поле примет «Кайсериспор». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гезтепе» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гезтепе»

Турнирное положение: Клуб из города Измир прошлый сезон провел в первой турецкой лиге и занял там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

В Суперлиге «Гезтепе» набрал шесть очков в четырех играх и дет в середине таблицы. У команда три ничьи и один выигрыш, разница мячей — 5:3.

Последние матчи: Стартовали в новом чемпионате «желто-красные» с трех мировых исходов кряду. И в одном из этих поединков они расписали дома ничью с «Фенербахче» 2:2. В прошлом же туре они в родных стенах обыграли со счетом 2:0 «Бодрумспор».

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Гезтепе» не уступает вот уже на протяжении десяти официальных встреч. За этот период времени коллектив расписал пять мировых исходов и добился такого же количества выигрышей. И только в одной игре за весь данный отрезок команда уходила с поля без забитого гола.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал в нижней части таблицы Суперлиги, опередив на два очка зону вылета.

В текущем же чемпионате Турции с тремя очками находится в нижней части таблицы. У «Кайсериспора» нет побед, а есть три ничьи и одно фиаско, разница мячей — 5:6.

Последние матчи: «Звезды Анатолии» начали первенство с домашнего поражения от «Сивасспора» со счетом 1:2, а затем они последующие три игры свели миром. Причем в двух случаях матчи были весьма результативные. В прошлом же туре они в гостях поделили очки с «Трабзонспором» — 2:2.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: Сейчас у «Кайсериспора» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Турции, которая длится еще с прошлого сезона. В этот неудачный для себя период коллектив расписал пять мировых исходов и трижды уходил с поля поверженным. Но только дважды за это время команда не смогла забить.

Статистика для ставок

Три из четырех предыдущих очных игр между этими клубами завершились вничью

И во всех этих встречах играла ставка обе забьют

А четыре из пяти минувших очных противостояний этих команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гезтепе» — 1.84, победа «Кайсериспор» — 4.25, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Так как в последних очных матчах эти команды неизменно огорчали друг друга, то и на этот раз также ставим на такой исход.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, ведь в новом сезоне эти клубы большинство своих игр завершили миром, да и между собой в предыдущих матчах часто делили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.70.