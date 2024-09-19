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    Гости не проиграет во Франции?

    Брест — Штурм: прогноз и ставка

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    «Брест»
    19 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брест» и «Штурм». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Штурм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 19 Сентября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:00 Штурм

    Штурм

  • Грац
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Франции. На данный момент набрано лишь три очка в четырех встречах.

    У «Бреста» одна победа, три поражения и ни одной ничьи. Разница мячей составляет 6-10.

    Брест — Штурм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Брест» начал новый чемпионат Франции с двух поражений кряду. Команда уступила «Марселю» и «Лансу».

    Лишь 31 августа наконец-то удалось одержать победу. «Брест» забил в ворота «Сент-Этьена» четыре безответных гола.

    14 сентября «Брест» неудачно съездил в Париж. Команда проиграла «ПСЖ» со счетом 1:3.

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    • Состояние команды: «Брест» не радует фанатов на старте нового сезона. У команды большие проблемы в обороне. Ранее в четырех встречах клуб пропустил 10 голов.

    В домашнем матче Лиги чемпионов «Брест» постарается сыграть как можно лучше. При поддержке родных трибун у команды появляются шансы на положительный результат.

    «Штурм»

    Турнирное положение: «Штурм» уверенно начал новый чемпионат Австрии. Клуб лидирует в таблице.

    После пяти туров в активе «Штурма» 12 набранных очков. Команда одержала четыре победы и один раз уступила.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первом туре чемпионата Австрии «Штурм» неожиданно в гостях уступил венскому «Рапиду» со счетом 0:1.

    Но затем команда из Граца начала выигрывать матч за матчем. 31 августа «Штурм» на своем поле в рамках чемпионата страны уверенно обыграл «Сваровски-Тироль» со счетом 4:2.

    Состояние команды: Букмекеры не верят в успех «Штурма». Фаворитами матча являются хозяева. Ранее команды друг с другом не встречались.

    Однако не все так однозначно. «Штурм» лидирует в чемпионате Австрии, а «Брест» в Лиге 1 находится во второй половине турнирной таблицы. Австрийскую команду нельзя недооценивать.

    Статистика для ставок

    • «Брест» в четырех турах чемпионата Франции одержал лишь одну победу

    • После пяти туров в активе «Штурма» 12 набранных очков

    • Ранее команды друг с другом не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 1.88, а на «Штурм» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.91, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.85.

    Прогноз: «Штурм» отлично начал сезон и может зацепиться за положительный результат во Франции. Гостям по силам не проиграть.

    Ставка: «Штурм» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды смогут реализовать свои моменты и забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.81.

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