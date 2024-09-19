Брест
Штурм
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Франции. На данный момент набрано лишь три очка в четырех встречах.
У «Бреста» одна победа, три поражения и ни одной ничьи. Разница мячей составляет 6-10.
Брест — Штурм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Брест» начал новый чемпионат Франции с двух поражений кряду. Команда уступила «Марселю» и «Лансу».
Лишь 31 августа наконец-то удалось одержать победу. «Брест» забил в ворота «Сент-Этьена» четыре безответных гола.
14 сентября «Брест» неудачно съездил в Париж. Команда проиграла «ПСЖ» со счетом 1:3.
Состояние команды: «Брест» не радует фанатов на старте нового сезона. У команды большие проблемы в обороне. Ранее в четырех встречах клуб пропустил 10 голов.
В домашнем матче Лиги чемпионов «Брест» постарается сыграть как можно лучше. При поддержке родных трибун у команды появляются шансы на положительный результат.
«Штурм»
Турнирное положение: «Штурм» уверенно начал новый чемпионат Австрии. Клуб лидирует в таблице.
После пяти туров в активе «Штурма» 12 набранных очков. Команда одержала четыре победы и один раз уступила.
Последние матчи: В первом туре чемпионата Австрии «Штурм» неожиданно в гостях уступил венскому «Рапиду» со счетом 0:1.
Но затем команда из Граца начала выигрывать матч за матчем. 31 августа «Штурм» на своем поле в рамках чемпионата страны уверенно обыграл «Сваровски-Тироль» со счетом 4:2.
Состояние команды: Букмекеры не верят в успех «Штурма». Фаворитами матча являются хозяева. Ранее команды друг с другом не встречались.
Однако не все так однозначно. «Штурм» лидирует в чемпионате Австрии, а «Брест» в Лиге 1 находится во второй половине турнирной таблицы. Австрийскую команду нельзя недооценивать.
Статистика для ставок
- «Брест» в четырех турах чемпионата Франции одержал лишь одну победу
- После пяти туров в активе «Штурма» 12 набранных очков
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 1.88, а на «Штурм» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.75.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.91, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.85.
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Прогноз: «Штурм» отлично начал сезон и может зацепиться за положительный результат во Франции. Гостям по силам не проиграть.
Ставка: «Штурм» не проиграет за 2.00.
Прогноз: еще один прогноз, что обе команды смогут реализовать свои моменты и забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.81.