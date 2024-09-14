«Хоффенхайм» дома сыграет против «Байера» в третьем туре Бундеслиги. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Бундеслиги данный коллектив финишировал на седьмой строке и получил право играть в Лиге Европы.

В текущем же чемпионате «Хоффенхайм» после двух проведенных туров идет в середине турнирки, набрав три очка, забив четыре гола при пяти пропущенных.

Последние матчи: Стартовали «деревенские» в новом сезоне с непростой победы в серии пенальти над командой из низшей лиги в Кубке Германии. А в первом туре чемпионата на своем поле переиграли «Хольштайн» со счетом 3:2, а затем проиграли на выезде «Айнтрахту» Ф — 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: В матчах чемпионата Германии еще с учетом прошлого сезона «Хоффенхайм» добился четырех викторий за семь предыдущих встреч. Также за этот период времени команда расписала одну мировую и потерпела два поражения.

А забивная серия коллектива во всех официальных поединках на данный момент состоит из десяти матчей кряду.

«Байер»

Турнирное положение: Клуб из Леверкузена в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Причем золото было добыто задолго до финиша.

В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Байер» набрал три очка в двух турах и идет в середине турнирки, забил и пропустил он по пять голов.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Начали новый сезон «аптекари» с завоевания Суперкубка страны, одолев по пенальти «Штутгарт». После этого они поочередно переиграли на выезде «Боруссию» М 3:2 в чемпионате и «Карл Цейс» 1:0 в Кубке. А перед уходом на международный перерыв они проиграли на своем поле в рамках Бундеслиги «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: За минувшие 11 встреч с учетом всех официальных турниров леверкузенцы проиграли только в двух случаях, два раза за это время они еще сыграли вничью и отпраздновали семь викторий. Причем большинство из них были добыты с разницей в два и более мячей.

А не забивал «Байер» за данный период только в одном случае, когда в финале Лиги Европы проиграл итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных противостояниях, в том числе и в прошлом чемпионате — 2:1 и 3:2

Шесть минувших очных игр этих клубов закончились на тотал больше 2,5

И в пяти из них забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.56, победа «Хоффенхайма» — 5.54, ничья — 5.13.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.20 соответственно.

Прогноз: Так как в последнее время эти клубы между собой играют результативно, то рекомендуем здесь поставить на такой исход — ТБ 3,0 + обе забьют.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что уже в первом тайме данные команды смогут отличиться.

Ставка: обе забьют в первом тайме 3.15.