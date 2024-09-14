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    Хоффенхайм — Байер: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Байер»
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    «Байер»
    «Хоффенхайм» дома сыграет против «Байера» в третьем туре Бундеслиги. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Бундеслиги данный коллектив финишировал на седьмой строке и получил право играть в Лиге Европы.

    В текущем же чемпионате «Хоффенхайм» после двух проведенных туров идет в середине турнирки, набрав три очка, забив четыре гола при пяти пропущенных.

    Хоффенхайм — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «деревенские» в новом сезоне с непростой победы в серии пенальти над командой из низшей лиги в Кубке Германии. А в первом туре чемпионата на своем поле переиграли «Хольштайн» со счетом 3:2, а затем проиграли на выезде «Айнтрахту» Ф — 1:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: В матчах чемпионата Германии еще с учетом прошлого сезона «Хоффенхайм» добился четырех викторий за семь предыдущих встреч. Также за этот период времени команда расписала одну мировую и потерпела два поражения.

    А забивная серия коллектива во всех официальных поединках на данный момент состоит из десяти матчей кряду.

    «Байер»

    Турнирное положение: Клуб из Леверкузена в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Причем золото было добыто задолго до финиша.

    В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Байер» набрал три очка в двух турах и идет в середине турнирки, забил и пропустил он по пять голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Начали новый сезон «аптекари» с завоевания Суперкубка страны, одолев по пенальти «Штутгарт». После этого они поочередно переиграли на выезде «Боруссию» М 3:2 в чемпионате и «Карл Цейс» 1:0 в Кубке. А перед уходом на международный перерыв они проиграли на своем поле в рамках Бундеслиги «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: За минувшие 11 встреч с учетом всех официальных турниров леверкузенцы проиграли только в двух случаях, два раза за это время они еще сыграли вничью и отпраздновали семь викторий. Причем большинство из них были добыты с разницей в два и более мячей.

    А не забивал «Байер» за данный период только в одном случае, когда в финале Лиги Европы проиграл итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.

    Статистика для ставок

    • «Байер» выиграл у предстоящего противника в трех предыдущих очных противостояниях, в том числе и в прошлом чемпионате — 2:1 и 3:2

    • Шесть минувших очных игр этих клубов закончились на тотал больше 2,5

    • И в пяти из них забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.56, победа «Хоффенхайма» — 5.54, ничья — 5.13.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.20 соответственно.

    Прогноз: Так как в последнее время эти клубы между собой играют результативно, то рекомендуем здесь поставить на такой исход — ТБ 3,0 + обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что уже в первом тайме данные команды смогут отличиться.

    Ставка: обе забьют в первом тайме 3.15.

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    «Хоффенхайм» — «Байер»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Поединок порадует высокой результативностью
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