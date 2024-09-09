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    Норвегия — Австрия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Австрия
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    Эрлинг Холанн
    9 сентября во 2-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 09 Сентября 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 21:45 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Норвегия

    Турнирное положение: Норвежцы стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь ничью в матче с Казахстаном (0:0).

    При этом Норвегия явно намерена побороться за 1 место в группе. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не получается, хотя Эрлинг Холанн на месте.

    Норвегия — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не забила казахам. А вот до того норвежцы были биты Данией (1:3).

    Чуть раньше Норвегия в контрольной встрече разгромила косоваров (3:0). А вот поединок со Словакией завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: скандинавы не побеждали в двух своих последних поединках. Так что Холанну и его партнерам нужно сильно поднапрячься.

    Поединки с австрийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Норвегия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и пора бы норвежцам улучшить свои атакующие показатели.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем главными конкурентами команды являются как раз норвежцы.

    Причем Австрия в стартовом туре добыла лишь один зачетный балл. Команда не сумела переиграть крепких словенцев (1:1).

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    • Последние матчи: Австрийцы не побеждали в двух своих последних матчах. Туркам команда уступила (1:2).

    При этом голландцев команда переиграла (3:2). Да и поединок с Польшей принес австрийцам уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Австрия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась недостаточно монолитно. Да и с реализацией у австрийцев не все так позитивно.

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    При этом Австрия не проигрывает норвежцам уже почти 22 года. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна прибавить во всех компонентах.

    Австрийцы явно не боятся скандинавов. Да и забивать в составе команды уж точно найдется кому. В строю и опытный Марко Арнаутович!

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, австрийцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не выигрывали в 2 своих последних матчах

    • Норвегия в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч

    • Австрия уже почти 22 года не проигрывает норвежцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.04.

    Прогноз: Обе команды в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.

    Норвежцы, несмотря на наличие в составе суперфорварда Холанна, забивают с огромной натугой.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    Норвегия — Австрия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой минимализм!
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