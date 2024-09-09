Норвегия
Австрия
Норвегия
Турнирное положение: Норвежцы стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь ничью в матче с Казахстаном (0:0).
При этом Норвегия явно намерена побороться за 1 место в группе. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не получается, хотя Эрлинг Холанн на месте.
Норвегия — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не забила казахам. А вот до того норвежцы были биты Данией (1:3).
Чуть раньше Норвегия в контрольной встрече разгромила косоваров (3:0). А вот поединок со Словакией завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: скандинавы не побеждали в двух своих последних поединках. Так что Холанну и его партнерам нужно сильно поднапрячься.
Поединки с австрийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Норвегия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и пора бы норвежцам улучшить свои атакующие показатели.
Австрия
Турнирное положение: Австрия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем главными конкурентами команды являются как раз норвежцы.
Причем Австрия в стартовом туре добыла лишь один зачетный балл. Команда не сумела переиграть крепких словенцев (1:1).
Последние матчи: Австрийцы не побеждали в двух своих последних матчах. Туркам команда уступила (1:2).
При этом голландцев команда переиграла (3:2). Да и поединок с Польшей принес австрийцам уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Австрия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась недостаточно монолитно. Да и с реализацией у австрийцев не все так позитивно.
При этом Австрия не проигрывает норвежцам уже почти 22 года. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна прибавить во всех компонентах.
Австрийцы явно не боятся скандинавов. Да и забивать в составе команды уж точно найдется кому. В строю и опытный Марко Арнаутович!
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, австрийцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Обе команды не выигрывали в 2 своих последних матчах
- Норвегия в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч
- Австрия уже почти 22 года не проигрывает норвежцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.04.
- 2.15Швейцария — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.60Португалия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.
Норвежцы, несмотря на наличие в составе суперфорварда Холанна, забивают с огромной натугой.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15