9 сентября во 2-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Норвегия и Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла лишь ничью в матче с Казахстаном (0:0).

При этом Норвегия явно намерена побороться за 1 место в группе. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не получается, хотя Эрлинг Холанн на месте.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не забила казахам. А вот до того норвежцы были биты Данией (1:3).

Чуть раньше Норвегия в контрольной встрече разгромила косоваров (3:0). А вот поединок со Словакией завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: скандинавы не побеждали в двух своих последних поединках. Так что Холанну и его партнерам нужно сильно поднапрячься.

Поединки с австрийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей Норвегия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и пора бы норвежцам улучшить свои атакующие показатели.

Австрия

Турнирное положение: Австрия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем главными конкурентами команды являются как раз норвежцы.

Причем Австрия в стартовом туре добыла лишь один зачетный балл. Команда не сумела переиграть крепких словенцев (1:1).

Последние матчи: Австрийцы не побеждали в двух своих последних матчах. Туркам команда уступила (1:2).

При этом голландцев команда переиграла (3:2). Да и поединок с Польшей принес австрийцам уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Австрия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась недостаточно монолитно. Да и с реализацией у австрийцев не все так позитивно.

При этом Австрия не проигрывает норвежцам уже почти 22 года. Да и в нынешнем своем состоянии сборная способна прибавить во всех компонентах.

Австрийцы явно не боятся скандинавов. Да и забивать в составе команды уж точно найдется кому. В строю и опытный Марко Арнаутович!

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, австрийцы способны выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Обе команды не выигрывали в 2 своих последних матчах

Норвегия в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч

Австрия уже почти 22 года не проигрывает норвежцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.89 и 2.04.

Прогноз: Обе команды в своих последних поединках не преуспевали в плане реализации.

Норвежцы, несмотря на наличие в составе суперфорварда Холанна, забивают с огромной натугой.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15