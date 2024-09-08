ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус
  • 23:38
    • Италия обыграла Францию в матче Лиги наций
  • 21:58
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью»
  • 23:41
    • Дубль Де Брейне помог Бельгии обыграть Израиль
  • 21:27
    • Севикян стал игроком «Локомотива»
    Все новости спорта

    Результативность матча оставит желать лучшего

    «Сарагоса» — «Эльче». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сарагосу Прогнозы на Эльче
    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сарагоса»
    «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эльче» в четвертом туре испанской Сегунды. Встреча состоится 8 сентября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сарагоса» — «Эльче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 08 Сентября 2024 года

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 19:30 Эльче

    Эльче

  • Испания. Сегунда
    •

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Сарагоса» финишировала аж на 15 месте, попередив зону вылета лишь на шесть баллов.

    В новом же чемпионате коллектив набрал семь очков в трех туров и расположился сейчас на второй строке. У него две виктории и одна ничья, забито шесть голов при всего одном пропущенном.

    Сарагоса — Эльче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «арагонцы» в новом первенстве с двух гостевых викторий. Сперва они разгромили со счетом 4:0 «Кадис», а затем скромно выиграли у «Картахены» 2:1. А в прошлом игровом дне они расписали выездную мировую с «Мирандесом» — 0:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона Сегунды «Сарагоса» не уступает на протяжении уже шесть встреч кряду. За это время она расписала три мировые и столько же игр смогла выиграть. Причем в трех случаях за это время команде удалось сохранить свои ворота на замке.

    «Эльче»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал на 11 месте, проиграв шесть баллов зоне плей-офф.

    В текущем же чемпионате «Эльче» дважды уступил и добыл одну викторию, забил и пропустил по три гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первых двух турах нового первенства «зелено-белые» потерпели два минимальных фиаско, уступив на выезде «Альбасете» и «Уэске» на своем поле по 0:1. А в прошлом игровом дне они при своих зрителях переиграли «Кордобу» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Эльче» выиграл свой последний поединок в рамках Сегунды. И этой победой он прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. За этот неудачный период клуб из провинции Аликанте расписал две мировые и потерпел шесть поражений. И в четырех из восьми этих встреч он не смог забить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на поле «Сарагосы» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

    • Только в одной из шести предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

    • Всего в одном поединке из восьми предыдущих был превышен тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.29, победа «Эльче» — 3.40, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Обе команды не отличаются высокой результативностью, да и между собой играют в основном только по низам. В общем, ставим здесь на крайне низовой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.90.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на мировой исход, потому что сейчас трудно кому-либо отдать предпочтение и обе команды вполне смогут порадоваться заработанному баллу.

    Ставка: ничья 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Перу — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Родионов — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шинник — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Витязь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алания — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сарагоса» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Результативность матча оставит желать лучшего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры