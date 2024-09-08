«Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эльче» в четвертом туре испанской Сегунды. Встреча состоится 8 сентября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сарагоса» — «Эльче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сарагоса»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Сарагоса» финишировала аж на 15 месте, попередив зону вылета лишь на шесть баллов.

В новом же чемпионате коллектив набрал семь очков в трех туров и расположился сейчас на второй строке. У него две виктории и одна ничья, забито шесть голов при всего одном пропущенном.

Последние матчи: Стартовали «арагонцы» в новом первенстве с двух гостевых викторий. Сперва они разгромили со счетом 4:0 «Кадис», а затем скромно выиграли у «Картахены» 2:1. А в прошлом игровом дне они расписали выездную мировую с «Мирандесом» — 0:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона Сегунды «Сарагоса» не уступает на протяжении уже шесть встреч кряду. За это время она расписала три мировые и столько же игр смогла выиграть. Причем в трех случаях за это время команде удалось сохранить свои ворота на замке.

«Эльче»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал на 11 месте, проиграв шесть баллов зоне плей-офф.

В текущем же чемпионате «Эльче» дважды уступил и добыл одну викторию, забил и пропустил по три гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первых двух турах нового первенства «зелено-белые» потерпели два минимальных фиаско, уступив на выезде «Альбасете» и «Уэске» на своем поле по 0:1. А в прошлом игровом дне они при своих зрителях переиграли «Кордобу» со счетом 3:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Эльче» выиграл свой последний поединок в рамках Сегунды. И этой победой он прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. За этот неудачный период клуб из провинции Аликанте расписал две мировые и потерпел шесть поражений. И в четырех из восьми этих встреч он не смог забить.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на поле «Сарагосы» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

Только в одной из шести предыдущих очных встреч этих клубов играла ставка обе забьют

Всего в одном поединке из восьми предыдущих был превышен тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.29, победа «Эльче» — 3.40, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Обе команды не отличаются высокой результативностью, да и между собой играют в основном только по низам. В общем, ставим здесь на крайне низовой исход.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.90.

Прогноз: И также еще ставим здесь на мировой исход, потому что сейчас трудно кому-либо отдать предпочтение и обе команды вполне смогут порадоваться заработанному баллу.

Ставка: ничья 3.15.