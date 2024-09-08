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    «Хьюстон Динамо» добудет три очка

    «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 8 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес»
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    «Хьюстон Динамо»
    8 сентября в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Сентября 2024 года

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •  Хьюстон Динамо 03:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» сражается за попадание в топ-7. На данный момент команда расположилась на аккурат на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Хьюстон Динамо» лишь на 12 очков отстает от лидера конференции. Вот только победила команда всего в 11 матчах из 26.

    Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Хьюстон Динамо» запишет себе в актив. В поединке с «Лос-Анджелесом» команда добыла три очка (2:0).

    А вот до того «Хьюстон Динамо» минимально уступил «Торонто». А вот из Кубка лиг команда вылетела в серии пенальти от «Толуки».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франко Эскобар — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: главной бедой хьюстонцев является слабоватая атака. «Хьюстон Динамо» настрелял всего 37 мячей в 26 матчах МЛС.

    Матчи против «Лос-Анджелеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Хьюстон Динамо» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально агрессивно. Да и тылы хьюстонцев относительно надежны.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынче ходит в претендентах на лидерство в Западной конференции. На текущий момент команда находится на 2 месте.

    Причем «Лос-Анджелес» в 25 матчах чемпионата победил 14 раз. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 48 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Дома она уступила «Хьюстон Динамо» (0:2).

    До того команда минимально переиграла «Сиэтл Саундерс». А вот из Кубка лиг она вылетела от «Коламбус Крю» (1:3).

    Вообще же, «Лос-Анджелес» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом «Лос-Анджелес» чередует откровенно бледные поединки с успешными.

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    Плюс команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Лос-Анджелес» в среднем чуть больше гола за матч: 32 пропущенных мяча в 25 поединках чемпионата.

    Причем «Лос-Анджелес» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. При этом команда еще имеет три матча в запасе.

    Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Вот только стабильности в игре команды не сыщешь днем с огнем.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    • «Лос-Анджелес» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Хьюстон Динамо» неделю назад переиграл «Лос-Анджелес» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: «Хьюстон Динамо» в последнее время несколько прибавил, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же достаточно прилично выглядели в своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Хьюстон Динамо» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34

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    «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. «Хьюстон Динамо» добудет три очка
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