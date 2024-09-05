5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Бахрейн. Начало игры — в 13:10 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Бахрейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: Австралия явно поборется за одно из первых двух мест в группе. Главными конкурентами команды являются японцы и аравийцы.

При этом сборная Австралия на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах «соккеруз» выиграли 6 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла викторию. Австралийцы разгромили Палестину (5:0).

А вот до того Австралия переиграла Бангладеш (2:0). Да и ливанцы были буквально сметены с газона (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она отличилась 15 раз, пропустив лишь 3 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Австралийцы во втором раунде квалификации на Мундиаль не пропустили ни одного мяча. Да и состав команды по именам смотрится весьма выгодно.

Поединки с Бахрейном для команды исторически складываются успешно. В 4 очных встречах Австралия выиграла все 4 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Тем более, оппонент для этого вполне подходящий.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн явно постарается оказаться в первой четверке. Вот только конкуренты у команды весьма серьезные.

Причем Бахрейн нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только ОАЭ.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Бахрейн дал бой сборной ОАЭ (1:1).

При этом поединок с Йеменом завершился подписанием мировой (1:1). Зато с Непалом команда справилась на ура (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бахрейн победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно скромный.

При этом Бахрейн проиграл все 4 очных поединка австралийцам. Да и вообще, команда не может выиграть в 2 матчах кряду.

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и мотивация дать бой столь сильному сопернику имеется.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются зацепиться за очки. Бахрейн явно будет действовать с оглядкой на тылы.

Статистика для ставок

Австралия во всех 4 очных поединках обыграла Бахрейн

Бахрейн не выигрывал в 2 своих последних матчах

Австралия не пропускала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 14.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.80 и 1.91.

Прогноз: Австралийцы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Австралия наверняка будет действовать с позиции силы, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Фора Австралии -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.50