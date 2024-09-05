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    «Соккеруз» сметут сборную Бахрейна

    Австралия — Бахрейн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Австралии
    Прогноз и ставки на Австралия — Бахрейн
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    Сборная Австралии
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Австралия и Бахрейн. Начало игры — в 13:10 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Бахрейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Австралия

    Турнирное положение: Австралия явно поборется за одно из первых двух мест в группе. Главными конкурентами команды являются японцы и аравийцы.

    При этом сборная Австралия на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах «соккеруз» выиграли 6 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла викторию. Австралийцы разгромили Палестину (5:0).

    А вот до того Австралия переиграла Бангладеш (2:0). Да и ливанцы были буквально сметены с газона (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она отличилась 15 раз, пропустив лишь 3 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Австралийцы во втором раунде квалификации на Мундиаль не пропустили ни одного мяча. Да и состав команды по именам смотрится весьма выгодно.

    Поединки с Бахрейном для команды исторически складываются успешно. В 4 очных встречах Австралия выиграла все 4 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Тем более, оппонент для этого вполне подходящий.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейн явно постарается оказаться в первой четверке. Вот только конкуренты у команды весьма серьезные.

    Причем Бахрейн нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только ОАЭ.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Бахрейн дал бой сборной ОАЭ (1:1).

    При этом поединок с Йеменом завершился подписанием мировой (1:1). Зато с Непалом команда справилась на ура (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бахрейн победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно скромный.

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    При этом Бахрейн проиграл все 4 очных поединка австралийцам. Да и вообще, команда не может выиграть в 2 матчах кряду.

    И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и мотивация дать бой столь сильному сопернику имеется.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются зацепиться за очки. Бахрейн явно будет действовать с оглядкой на тылы.

    Статистика для ставок

    • Австралия во всех 4 очных поединках обыграла Бахрейн

    • Бахрейн не выигрывал в 2 своих последних матчах

    • Австралия не пропускала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 14.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.80 и 1.91.

    Прогноз: Австралийцы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    Австралия наверняка будет действовать с позиции силы, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Фора Австралии -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

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    Австралия — Бахрейн: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» сметут сборную Бахрейна
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