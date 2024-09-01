1 сентября в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Осер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» по итогам двух туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблицы, занимая девятую строчку.

«Гавр» набрал три очка, опережая нынешнего соперника по дополнительным показателям. Она отстает от зоны еврокубков лишь на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).

Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были товарищескими, а еще один -официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (пяти контрольных и двух официальных), «Гавр» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, победа в предыдущем туре может вселить в него уверенность в своих силах.

Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после двух стартовых туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю строчку.

Команда набрала три очка, уступая нынешнему сопернику по дополнительным показателям. Она отстает от зоны еврокубков лишь на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на чужом поле проиграл «Нанту» (0:2).

Это поражение стало для бургундцев вторым в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Акпа, Менса, Камара, Н'Гатта, Агусуль, дисквалифицирован — Онайву.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Осер» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, состояние его соперника не лучше, поэтому шансы как минимум на ничью у него точно есть.

Два гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Гавра» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Гавр» проиграл

в трех из четырех последних матчей Осера забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.30, победа «Гавра» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.72.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в шести их последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних выездных игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.

Ставка: «Осер» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10