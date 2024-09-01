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    Поднимется ли «Гавр» в зону еврокубков?

    Гавр — Осер: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Осер»
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    Лассин Синайоко («Осер»)
    1 сентября в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Осер». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Сентября 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 18:00 Осер

    Осер

  • Осер
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    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» по итогам двух туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблицы, занимая девятую строчку.

    «Гавр» набрал три очка, опережая нынешнего соперника по дополнительным показателям. Она отстает от зоны еврокубков лишь на один балл.

    Гавр — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, два из которых были товарищескими, а еще один -официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх (пяти контрольных и двух официальных), «Гавр» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, победа в предыдущем туре может вселить в него уверенность в своих силах.

    Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» после двух стартовых туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю строчку.

    Команда набрала три очка, уступая нынешнему сопернику по дополнительным показателям. Она отстает от зоны еврокубков лишь на один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на чужом поле проиграл «Нанту» (0:2).

    Это поражение стало для бургундцев вторым в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Акпа, Менса, Камара, Н'Гатта, Агусуль, дисквалифицирован — Онайву.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Осер» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, состояние его соперника не лучше, поэтому шансы как минимум на ничью у него точно есть.

    Два гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Гавра» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Гавр» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей Осера забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.30, победа «Гавра» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.72.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в шести их последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних выездных игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.

    Ставка: «Осер» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10

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