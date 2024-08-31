31 августа в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам трех туров находится на дне турнирной таблицы, занимая последнюю, 20-ю позицию.

Команда — единственная в чемпионате, которая не набрала ни одного очка, отставая от спасительной 17-й строчки на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).

Эта неудача продолжила серию поражений левантийского коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Серхи Каньос, Хосе Гайа, Доменек, Перес, Диахаби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Валенсия» выиграла лишь раз при шести победах и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, который проиграл три последних поединка, из-за чего и опустился на дно турнирной таблицы.

Два гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после трех стартовых туров испанского первенства набрал семь очков.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов на второй позиции с отставанием в два балла от лидера «Барселоны» и отрывом в один пункт от третьей в таблице «Сельты».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле обыграл «Сельту» с фееричным счетом 4:3.

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Камвала, Суарес, Фойт и Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в Ла Лиге, «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который демонстрирует явно не лучшую форму.

Арно Данжума — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Валенсии» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Вильярреала» было именно так.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70