Валенсия
Вильярреал
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам трех туров находится на дне турнирной таблицы, занимая последнюю, 20-ю позицию.
Команда — единственная в чемпионате, которая не набрала ни одного очка, отставая от спасительной 17-й строчки на один балл.
Валенсия — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).
Эта неудача продолжила серию поражений левантийского коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Испании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Серхи Каньос, Хосе Гайа, Доменек, Перес, Диахаби, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Валенсия» выиграла лишь раз при шести победах и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, который проиграл три последних поединка, из-за чего и опустился на дно турнирной таблицы.
Два гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» после трех стартовых туров испанского первенства набрал семь очков.
Команда находится в зоне Лиги чемпионов на второй позиции с отставанием в два балла от лидера «Барселоны» и отрывом в один пункт от третьей в таблице «Сельты».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле обыграл «Сельту» с фееричным счетом 4:3.
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на испанский чемпионат.
Не сыграют: травмированы — Камвала, Суарес, Фойт и Педраса, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в Ла Лиге, «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который демонстрирует явно не лучшую форму.
Арно Данжума — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Ла Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла
- в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Валенсии» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из их пяти последних выездных поединков.
При этом в четырех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Вильярреала» было именно так.
Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70