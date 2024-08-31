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    «Деревенские» не дадут себя в обиду

    Айнтрахт — Хоффенхайм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»
    31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне стартовал неудачно. Команда потерпела поражение от дортмундцев (0:2).

    При этом «Айнтрахт» Фр явно настроен побороться за выход в зону Лиги чемпионов. Да подбор игроков у команды весьма качественный.

    Айнтрахт Ф — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Айнтрахт» Фр провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при 1 поражении.

    А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Айнтрахт» Фр разгромил своих одноклубников из Брауншвейга (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Айнтрахт» Фр отличился 8 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцам в новом сезоне придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела уверенно, однако в официальных поединках нужно еще серьезно прибавлять.

    Поединки против «Хоффенхайма» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» Фр выиграл 3 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках франкфуртцы были сильнее.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» традиционно ершисты. Вот и старт нынешнего сезона команде удался.

    При этом «Хоффенхайм» в летнее межсезонье провела 5 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть дважды при 2 поражениях.

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    • Последние матчи: «Хоффенхайм» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. В серии пенальти был обыгран «Вюрцбургер Кикерс».

    Плюс стартовый тур Бундеслиги принес три зачетных балла. Дома команда нанесла поражение новичку элиты «Хольштайну» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» настрелял 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «деревенские» явно способны побороться за высокие места. Да и великолепный Андрей Крамарич в первом же туре оформил хет-трик.

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    При этом «Хоффенхайм» слишком зависит от формы своего лидера. Хотя по именам состав команды выглядит весьма солидно.

    И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и вообще, «деревенские» давно доказали, что не боятся никого.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и умница Крамарич явно что-то сообразит!

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» в 2 последних очных поединках проиграл франкфуртцам

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 4 из 5 своих контрольных матчей

    • «Деревенские» не проигрывают в 2 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

    Прогноз: Гости нынче выглядят весьма неплохо, тогда как «Айнтрахт» Фр крайне нестабилен.

    «Хоффенхайм» смотрится выгоднее соперника, да и лидер атак команды Крамарич находится в блестящей форме.

    Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.57

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    «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Деревенские» не дадут себя в обиду
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