31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне стартовал неудачно. Команда потерпела поражение от дортмундцев (0:2).

При этом «Айнтрахт» Фр явно настроен побороться за выход в зону Лиги чемпионов. Да подбор игроков у команды весьма качественный.

Последние матчи: Летом «Айнтрахт» Фр провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при 1 поражении.

А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Айнтрахт» Фр разгромил своих одноклубников из Брауншвейга (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Айнтрахт» Фр отличился 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцам в новом сезоне придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела уверенно, однако в официальных поединках нужно еще серьезно прибавлять.

Поединки против «Хоффенхайма» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» Фр выиграл 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках франкфуртцы были сильнее.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» традиционно ершисты. Вот и старт нынешнего сезона команде удался.

При этом «Хоффенхайм» в летнее межсезонье провела 5 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть дважды при 2 поражениях.

Последние матчи: «Хоффенхайм» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. В серии пенальти был обыгран «Вюрцбургер Кикерс».

Плюс стартовый тур Бундеслиги принес три зачетных балла. Дома команда нанесла поражение новичку элиты «Хольштайну» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» настрелял 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «деревенские» явно способны побороться за высокие места. Да и великолепный Андрей Крамарич в первом же туре оформил хет-трик.

При этом «Хоффенхайм» слишком зависит от формы своего лидера. Хотя по именам состав команды выглядит весьма солидно.

И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и вообще, «деревенские» давно доказали, что не боятся никого.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и умница Крамарич явно что-то сообразит!

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» в 2 последних очных поединках проиграл франкфуртцам

«Айнтрахт» Фр выиграл в 4 из 5 своих контрольных матчей

«Деревенские» не проигрывают в 2 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

Прогноз: Гости нынче выглядят весьма неплохо, тогда как «Айнтрахт» Фр крайне нестабилен.

«Хоффенхайм» смотрится выгоднее соперника, да и лидер атак команды Крамарич находится в блестящей форме.

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.57