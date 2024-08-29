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    «Фиалки» медлить не собираются!

    Пушкаш-Академи — Фиорентина: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Пушкаш-Академи» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина»
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Пушкаш-Академи» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пушкаш-Академи» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Академия Пушкаша

  • Фельчут
    •  Академия Пушкаша 22:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Пушкаш-Академи»

    Турнирное положение: «Пушкаш-Академи» блестяще выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пушкаш-Академи» прекрасно выглядит в атаке. В 4 матчах своего чемпионата команда отличилась 8 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Пушкаш-Академи» минимально обыграл МТК.

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги конференций команда не уступила «Фиорентине» (3:3). А вот до того венгры подписали мировую с «Арарат-Арменией» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пушкаш-Академи» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Венгры имеют достаточно крепкий состав. Да и ничья в Италии говорит о высоком потенциале команды.

    При этом «Пушкаш-Академи» явно намерен максимально воспользоваться фактором своего поля. Венгры постараются сыграть на своих козырях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Пушкаш-Академи» явно не боится более статусного соперника.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» бледновато стартовали в своем чемпионате. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Фиорентина» в 2 матчах своего чемпионата добыла 2 очка. Зато команда пропустила всего лишь один мяч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не смогла победить. «Фиорентина» дома подписала сухую мировую с «Венецией».

    А вот несколько раньше команда не сумела переиграть «Пушкаш-Академи» (3:3). Да и поединок с «Пармой» принес ничейный результат (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Фиорентина» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «фиалки» выглядят сильнее венгров. Да и пора бы флорентийцам поднатореть в плане реализации.

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    При этом «Фиорентина» не проигрывает в 7 своих последних матчах. Да и еврокубкового опыта у итальянцев предостаточно.

    Вот только в 4 своих последних поединках «фиалки» сыграли вничью. Да и пресловутой монолитности им все недостает.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и надежные тылы явно помогут команде добыть нужный результат.

    Статистика для ставок

    • «Пушкаш-Академи» выиграл все 4 поединка в своем чемпионате

    • «Фиорентина» сыграла вничью в 4 своих последних матчах

    • В первом поединке соперники подписали мировую (3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.38, а победа оппонента — в скромные 5.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.11.

    Прогноз: «Фиалки» имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Фиорентина» явно сильнее соперника, и явно начнет поединок максимально активно.

    Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.11

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