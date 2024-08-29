29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Мольде». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» неплохо выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльфсборг» прекрасно выглядит в атаке. В 20 матчах чемпионата команда отличилась 39 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Эльфсборг» одолел «Гетеборг» (3:1).

При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда переиграла «Мольде» (1:0). А вот до того случился паритет с «Мьельбю» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Шведы имеют достаточно крепкий состав. Да и победа в первом поединке добавила позитивных эмоций.

При этом «Эльфсборг» выиграл в 2 своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже в 7 матчах кряду.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Шведы постараются довершить начатое в первом поединке.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» довольно неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Мольде» в 19 матчах своего чемпионата победил 10 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда смогла победить. «Мольде» дома уверенно одолел «Хам-Кам» (3:0).

А вот несколько раньше команда уступила «Эльфсборгу» (0:1). Да и поединок с «Серкль Брюгге» завершился коллизией (0:1).

В 5 своих последних матчах «Мольде» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и пора бы норвежцам поднатореть в плане реализации.

При этом «Мольде» уступил в двух своих последних еврокубковых поединках. Причем в них команда не забила ни разу.

К тому же, норвежцы традиционно удачно противостоят «Эльфсборгу». Из трех очных поединков команда выиграла 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Норвежцам ничего другого не остается, кроме как рисковать.

Статистика для ставок

«Эльфсборг» выиграл в 2 своих последних матчах

«Мольде» до последней коллизии победил дважды кряду

В первом поединке шведы добыли минимальную викторию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.

Прогноз: Шведы проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

«Эльфсборг» выглядит сильнее соперника, и явно намеревается повторно одолеть норвежцев.

Ставка: Победа «Эльфсборга» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.19