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    Повторная виктория шведов?

    Эльфсборг — Мольде: прогноз и ставка

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    «Эльфсборг»
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Мольде». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 20:00 Мольде

    Мольде

  • Мольде
    •

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» неплохо выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эльфсборг» прекрасно выглядит в атаке. В 20 матчах чемпионата команда отличилась 39 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Эльфсборг» одолел «Гетеборг» (3:1).

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда переиграла «Мольде» (1:0). А вот до того случился паритет с «Мьельбю» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Шведы имеют достаточно крепкий состав. Да и победа в первом поединке добавила позитивных эмоций.

    При этом «Эльфсборг» выиграл в 2 своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже в 7 матчах кряду.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Шведы постараются довершить начатое в первом поединке.

    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» довольно неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мольде» в 19 матчах своего чемпионата победил 10 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда смогла победить. «Мольде» дома уверенно одолел «Хам-Кам» (3:0).

    А вот несколько раньше команда уступила «Эльфсборгу» (0:1). Да и поединок с «Серкль Брюгге» завершился коллизией (0:1).

    В 5 своих последних матчах «Мольде» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и пора бы норвежцам поднатореть в плане реализации.

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    При этом «Мольде» уступил в двух своих последних еврокубковых поединках. Причем в них команда не забила ни разу.

    К тому же, норвежцы традиционно удачно противостоят «Эльфсборгу». Из трех очных поединков команда выиграла 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Норвежцам ничего другого не остается, кроме как рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Эльфсборг» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Мольде» до последней коллизии победил дважды кряду

    • В первом поединке шведы добыли минимальную викторию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.

    Прогноз: Шведы проводят весьма продуктивный цикл, и явно будут активно атаковать.

    «Эльфсборг» выглядит сильнее соперника, и явно намеревается повторно одолеть норвежцев.

    Ставка: Победа «Эльфсборга» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.19

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    «Эльфсборг» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. Повторная виктория шведов?
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