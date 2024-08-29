Аякс
Ягеллония
«Аякс»
Турнирное положение: «Аякс» находится в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы. Ранее в финальном раунде квалификации клуб из Амстердама разгромил «Ягеллонию». Вряд ли «Аякс» растеряет преимущество в ответной встрече.
В новом чемпионате Нидерландов «Аякс» набрал три очка. Ранее были зафиксированы одна победа и одно поражение.
Аякс — Ягеллония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В текущем месяце «Аякс» провел шесть матчей. Команда потерпела одно поражение — 18 августа в матче чемпионата Нидерландов с «Бредой» (1:2).
В первой встрече с «Ягеллонией» у «Аякса» не возникло никаких проблем. Амстердамский клуб убедительно победил со счетом 4:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: У «Аякса» хороший состав. Да и победа в первом матче добавила позитивных эмоций.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Аякс» постарается довершить начатое в первом поединке.
Букмекеры не сомневаются в еще одной победе «Аякса». Скорее всего, снова будет разгром.
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» в чемпионате Польши находится на 8-й строчке. У команды 9 набранных очков.
Ранее «Ягеллония» одержала три победы и потерпела два поражения. Разница мячей составляет 10-9.
Последние матчи: Нынешний месяц оказался провальным для «Ягеллонии». Команда из шести матчей проиграла пять.
О выходе в групповой этап Лиги Европы, похоже, уже не стоит говорить. После домашнего поражения со счетом 1:4 отыграться в Амстердаме практически нереально.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ягеллония» проигрывает один матч за другим. Скорее всего, предстоящий матч не станет исключением.
«Ягеллония» проиграла два последних гостевых матча. Ранее команда на выезде уступила «Буде-Глимту» и «Катовице».
Последние встречи с участием «Ягеллонии» и «Аякса» оказались результативными. Высока вероятность, что в Амстердаме будет забито минимум три гола.
Статистика для ставок
- В первой встрече «Аякс» победил со счетом 4:1
- «Ягеллония» проиграла два последних гостевых матча
- В августе «Аякс» уступил лишь в одном поединке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в 13.5.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.
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Прогноз: «Аякс» будет играть первым номером и в ответном матче. Голландский клуб должен снова разгромить оппонента.
Ставка: Победа «Аякса» с форой (-2) за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют минимум четыре гола.
Ставка: ТБ 4 за 2.46