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    Вернутся ли туляки на победный путь?

    «Тюмень» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Арсенал» Тула
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    Сергей Ткачев
    23 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Августа 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:30 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Сибиряки стартовали в первенстве не лучшим образом. По итогам 6 первых туров команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Тюмень» в 6 поединках сумела разжиться всего 4 очками. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 5 мячей.

    Тюмень — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре сибиряки потерпели поражение. «Тюмень» проиграла «морякам» (1:2).

    До того команда уступила «Ротору» (0:1). А вот выезд в Уфу принес сибирякам один зачетный балл (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: тюменцы без особых ресурсов выглядят скромно. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьба за выживание закончится крахом.

    Поединки с туляками для команды исторически складываются неудачно. В четырех очных поединках «Тюмень» проиграла 2 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что тюменцы постараются зацепиться за очки. Вот только последняя победа над «канонирами» случилась еще 9 лет назад.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Пушкари» явно намерены подняться в элитный дивизион. По итогам первых 6 туров команда находится на 1 месте.

    Причем «Арсенал» Тула шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять три очка. «Арсенал» Тула подписал лишь мировую с «Аланией» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). Зато крепкий «Енисей» подопечные Александра Сторожука обыграли (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Сторожука явно не преуспевает в плане игры и результатов. В двух последних матчах туляки потеряли очки.

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    При этом «Арсенал» Тула пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 6 мячей.

    Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация удержаться на вершине таблицы у туляков огромная.

    Неплохо вписался в игру «канониров» Данил Липовой. На счету хавбека уже 2 точных выстрела в новом чемпионате.

    Статистика для ставок

    • Туляки в среднем забивают гол за матч

    • «Тюмень» проиграла в 2 своих последних поединках

    • Сибиряки уже 9 лет не могут обыграть «канониров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Туляки явно сильнее соперника, и уж точно способны прибавить в плане реализации.

    «Арсенал» стартовал весьма продуктивно, к тому же оборона тюменцев частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    «Тюмень» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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