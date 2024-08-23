Сельта
Валенсия
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» удачно начала новый сезон. Команда после первого тура оказалась в верхней части таблицы. Сейчас у клуба из Виго три набранных очка.
Последние матчи: 16 августа «Сельта» принимала «Алавес». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.
Сельта — Валенсия: коэффициенты букмекеров
В составе победителей голы забили Виллиот Сведберг и Яго Аспас.
Не сыграют: Де ла Торре, Гуаита (травмы).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Сельта» снова играет в родных стенах. Команда постарается вновь завоевать три очка.
На своем поле «Сельта» выступает довольно успешно. Последний раз клуб уступал в домашнем поединке в феврале 2024 года. Тогда «Сельта» проиграла в родных стенах «Барселоне» (1:2).
«Валенсия»
Турнирное положение: Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения и находится в нижней части турнирной таблицы.
Прошлый сезон «Валенсия» завершила на 9-м месте, набрав 49 баллов.
«Летучие мыши» 40 раз поразили ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «Валенсия» провалила стартовый матч сезона в Ла Лиге. В игре с «Барселоной» хозяева даже забили первыми. Отличился Уго Дуро.
Но еще до перерыва Роберт Левандовский помог «Барселоне» отыграться. А в начале второго тайма поляк поставил точку в этой встрече. «Валенсия» до финального свистка не смогла уйти от поражения.
Не сыграют: Канос, Кастильехо, Диахаби, Доменек, Гайя, Перес (травмы).
Состояние команды: От «Валенсии» вряд ли стоит ждать подвигов в нынешнем сезоне. Клуб зарекомендовал себя крепким середняком, поэтому серьезных изменений не будет.
Последний визит в Виго закончился для «Валенсии» неплохо. Команды встречались 26 мая 2024 года. Та игра завершилась вничью 2:2.
В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Но «Сельта» играет дома, поэтому у команды шансов на победу немного больше.
Статистика для ставок
- «Сельта» начала новый чемпионат с победы
- «Валенсия» в первом туре проиграла «Барселоне» со счетом 1:2
- В мае 2024 года в Виго команды сыграли вничью 2:2
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Валенсии» — в 3.55.
ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.
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Прогноз: скорее всего, матч окажется результативным и команды забьют 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.
Прогноз: У «Сельты» есть отличный шанс завоевать еще три очка на своем поле.
Ставка: победа «Сельты» за 2.20.