23 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Валенсия». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» удачно начала новый сезон. Команда после первого тура оказалась в верхней части таблицы. Сейчас у клуба из Виго три набранных очка.

Последние матчи: 16 августа «Сельта» принимала «Алавес». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Виллиот Сведберг и Яго Аспас.

Не сыграют: Де ла Торре, Гуаита (травмы).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сельта» снова играет в родных стенах. Команда постарается вновь завоевать три очка.

На своем поле «Сельта» выступает довольно успешно. Последний раз клуб уступал в домашнем поединке в феврале 2024 года. Тогда «Сельта» проиграла в родных стенах «Барселоне» (1:2).

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения и находится в нижней части турнирной таблицы.

Прошлый сезон «Валенсия» завершила на 9-м месте, набрав 49 баллов.

«Летучие мыши» 40 раз поразили ворота соперника и 45 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «Валенсия» провалила стартовый матч сезона в Ла Лиге. В игре с «Барселоной» хозяева даже забили первыми. Отличился Уго Дуро.

Но еще до перерыва Роберт Левандовский помог «Барселоне» отыграться. А в начале второго тайма поляк поставил точку в этой встрече. «Валенсия» до финального свистка не смогла уйти от поражения.

Не сыграют: Канос, Кастильехо, Диахаби, Доменек, Гайя, Перес (травмы).

Состояние команды: От «Валенсии» вряд ли стоит ждать подвигов в нынешнем сезоне. Клуб зарекомендовал себя крепким середняком, поэтому серьезных изменений не будет.

Последний визит в Виго закончился для «Валенсии» неплохо. Команды встречались 26 мая 2024 года. Та игра завершилась вничью 2:2.

В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Но «Сельта» играет дома, поэтому у команды шансов на победу немного больше.

Статистика для ставок

«Сельта» начала новый чемпионат с победы

«Валенсия» в первом туре проиграла «Барселоне» со счетом 1:2

В мае 2024 года в Виго команды сыграли вничью 2:2

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Валенсии» — в 3.55.

ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: скорее всего, матч окажется результативным и команды забьют 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

Прогноз: У «Сельты» есть отличный шанс завоевать еще три очка на своем поле.

Ставка: победа «Сельты» за 2.20.