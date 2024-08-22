22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Риека» и «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Олимпия» Любляна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека» довольно успешно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Риека» вылетела из квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч команда уступила «Эльфсборгу» (1:1, 0:2).

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Риека» уверенно одолела «Истру 1961» (4:0).

При этом команда чуть ранее не сумела переиграть «Вараждин» (0:0). Зато «Локомотива» была деклассирована (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Риека» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Хорваты нынче смотрятся довольно выгодно. Да и оборона команды действует относительно монолитно, ни разу не пропустив в родном чемпионате.

При этом «Риека» явно намерена максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и все три очных поединка со словенцами хорваты завершили викториями.

Нет никаких сомнений, что хорваты будут действовать первым номером. «Риека» наверняка постарается оперативно вскрыть оборону соперника.

«Олимпия» Любляна

Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. По итогам 5 первых туров она находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Олимпия» Любляна не особо блещет в плане реализации, отличившись всего 7 голами. Зато оборона напоминает бетон, дав сбой всего лишь дважды.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Олимпия» Любляна потеряла два очка. Команда не сумела переиграть «Целе» (2:2).

А вот несколько раньше команда переиграла «Шериф» (1:0). Причем в первом поединке словенцы победили еще крупнее (3:0).

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках словенцы отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: словенцы явно намерены дать бой опытному еврокубковому бойцу. Да и в последних матчах «Олимпия» Любляна выглядела весьма прилично.

Нет сомнений, что словенцы постараются не ударить в грязь лицом. Вот только в трех очных встречах с «Риекой» команда пропускала не меньше 4 мячей за матч.

При этом «Олимпия» Любляна еще не проигрывала в начавшемся сезоне. Да и прошла команда уже 2 раунда квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Словенцы постараются выжать максимум из игры вторым номером.

Статистика для ставок

Хорваты не пропустили ни разу в своем чемпионате

«Риека» до последней коллизии выиграла 2 раза кряду

Словенцы пропустили всего 2 мяча в 5 поединках своего чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Хорваты явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Словенцы проиграли «Риеке» во всех трех очных поединках, да и вообще, в матчах с более статусными соперниками испытывают заметные сложности.

Ставка: Победа «Риеки» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20