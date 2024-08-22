ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дрикус Дю ПлессиAnd still! Дю Плесси перевернул бой с Адесаньей, оставив Исраэля ни с чем Янник СиннерПятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева «Интер»Серия А. «Интер» начал защиту титула
    Все новости спорта

    Словенцам сразу придется несладко?

    «Риека» — «Олимпия» Любляна. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Риека» — «Олимпия» Любляна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Олимпия» Любляна
    22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Риека» и «Олимпия» Любляна. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Олимпия» Любляна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 21:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» довольно успешно стартовала в своем чемпионате. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Риека» вылетела из квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч команда уступила «Эльфсборгу» (1:1, 0:2).

    Риека — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда разжилась тремя очками. «Риека» уверенно одолела «Истру 1961» (4:0).

    При этом команда чуть ранее не сумела переиграть «Вараждин» (0:0). Зато «Локомотива» была деклассирована (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Риека» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Хорваты нынче смотрятся довольно выгодно. Да и оборона команды действует относительно монолитно, ни разу не пропустив в родном чемпионате.

    При этом «Риека» явно намерена максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и все три очных поединка со словенцами хорваты завершили викториями.

    Нет никаких сомнений, что хорваты будут действовать первым номером. «Риека» наверняка постарается оперативно вскрыть оборону соперника.

    «Олимпия» Любляна

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма удачно. По итогам 5 первых туров она находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Олимпия» Любляна не особо блещет в плане реализации, отличившись всего 7 голами. Зато оборона напоминает бетон, дав сбой всего лишь дважды.

  • Трансферный дайджест. 13-19 августа
  • Гюндоган может покинуть «Барселону», Горецка — «Баварию», а Дибала и Милитао отправятся в Саудовскую Аравию
  • 19/08/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке «Олимпия» Любляна потеряла два очка. Команда не сумела переиграть «Целе» (2:2).

    А вот несколько раньше команда переиграла «Шериф» (1:0). Причем в первом поединке словенцы победили еще крупнее (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках словенцы отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: словенцы явно намерены дать бой опытному еврокубковому бойцу. Да и в последних матчах «Олимпия» Любляна выглядела весьма прилично.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нет сомнений, что словенцы постараются не ударить в грязь лицом. Вот только в трех очных встречах с «Риекой» команда пропускала не меньше 4 мячей за матч.

    При этом «Олимпия» Любляна еще не проигрывала в начавшемся сезоне. Да и прошла команда уже 2 раунда квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Словенцы постараются выжать максимум из игры вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Хорваты не пропустили ни разу в своем чемпионате

    • «Риека» до последней коллизии выиграла 2 раза кряду

    • Словенцы пропустили всего 2 мяча в 5 поединках своего чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Хорваты явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Словенцы проиграли «Риеке» во всех трех очных поединках, да и вообще, в матчах с более статусными соперниками испытывают заметные сложности.

    Ставка: Победа «Риеки» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мидтьюланн — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пюник — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Пакш
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Риека» — «Олимпия» Любляна. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Олимпия» Любляна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.38
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры