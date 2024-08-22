22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «ЧФР» Клуж и «Пафос». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЧФР Клуж — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЧФР Клуж

Турнирное положение: после пяти матчей ЧФР Клуж идет пока на седьмом месте с 7 очками, но у команды есть игра в запасе по сравнению с конкурентами.

Последние матчи: в предыдущем раунде Лиги конференций был пройден израильский «Маккаби» Петах-Тиква (1:0, 1:0).

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Ранее был по сумме двух матчей пройден белорусский «Неман» (0:0, 5:0).

Не сыграют: трое игроков травмированы — Постолачи, Илие, Айети.

Состояние команды: по традиции последних лет состав ЧФР Клуж переполнен легионерами разных возрастов, а местных футболистов не так много, и почти никто из них не находится на ведущих ролях. С апреля 2024 года команду возглавляет известный игрок и тренер Дан Петреску, работавший в РПЛ с «Кубанью» и «Динамо» М.

«Пафос»

Турнирное положение: прошлый чемпионат Кипра «Пафос» закончил на пятом месте с 62 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов киприоты прошли по сумме двух матчей болгарский ЦСКА София (1:2, 4:0).

До этого был обыгран литовский «Жальгирис» (1:2, 3:0).

Не сыграют: все игроки «Пафоса» в строю.

Состояние команды: пока чемпионат Кипра еще не начался, команда играет только в Лиге конференций, причем с переменным успехом, гораздо хуже в гостях, а потом берет свое у себя дома. Состав «Пафоса» почти целиком состоит из легионеров.

Статистика для ставок

Команды между собой никогда ранее не встречались

В четырех последних встречах у ЧФР три победы и одно поражение

«Пафос» два раза выиграл и два раза проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЧФР Клуж дают 1,95, а на «Пафос» — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: румынский клуб гораздо сильнее по составу, его возглавляет отличный специалист Дан Петреску. Первый матч ЧФР играет дома и как, если не там, создавать себе задел перед ответным матчем, тем более киприоты традиционно слабее играют в гостях.

Ставка: победа ЧФР за 1,95.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант с уверенной победой.

Ставка: победа ЧФР с форой -1,5 за 3,40.