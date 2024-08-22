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    Румыны не пощадят соперника на своем поле

    ЧФР Клуж — «Пафос». Ставка (к. 1.95) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 22 августа 2024 года

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    Дан Петреску — тренер ЧФР
    22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «ЧФР» Клуж и «Пафос». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЧФР Клуж — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    ЧФР Клуж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    ЧФР Клуж

    Турнирное положение: после пяти матчей ЧФР Клуж идет пока на седьмом месте с 7 очками, но у команды есть игра в запасе по сравнению с конкурентами.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Лиги конференций был пройден израильский «Маккаби» Петах-Тиква (1:0, 1:0).

    ЧФР Клуж — Пафос: коэффициенты букмекеров

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    Ранее был по сумме двух матчей пройден белорусский «Неман» (0:0, 5:0).

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    • Не сыграют: трое игроков травмированы — Постолачи, Илие, Айети.

    Состояние команды: по традиции последних лет состав ЧФР Клуж переполнен легионерами разных возрастов, а местных футболистов не так много, и почти никто из них не находится на ведущих ролях. С апреля 2024 года команду возглавляет известный игрок и тренер Дан Петреску, работавший в РПЛ с «Кубанью» и «Динамо» М.

    «Пафос»

    Турнирное положение: прошлый чемпионат Кипра «Пафос» закончил на пятом месте с 62 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов киприоты прошли по сумме двух матчей болгарский ЦСКА София (1:2, 4:0).

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    До этого был обыгран литовский «Жальгирис» (1:2, 3:0).

    Не сыграют: все игроки «Пафоса» в строю.

    Состояние команды: пока чемпионат Кипра еще не начался, команда играет только в Лиге конференций, причем с переменным успехом, гораздо хуже в гостях, а потом берет свое у себя дома. Состав «Пафоса» почти целиком состоит из легионеров.

    Статистика для ставок

    • Команды между собой никогда ранее не встречались

    • В четырех последних встречах у ЧФР три победы и одно поражение

    • «Пафос» два раза выиграл и два раза проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЧФР Клуж дают 1,95, а на «Пафос» — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: румынский клуб гораздо сильнее по составу, его возглавляет отличный специалист Дан Петреску. Первый матч ЧФР играет дома и как, если не там, создавать себе задел перед ответным матчем, тем более киприоты традиционно слабее играют в гостях.

    Ставка: победа ЧФР за 1,95.

    Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант с уверенной победой.

    Ставка: победа ЧФР с форой -1,5 за 3,40.

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    ЧФР Клуж — «Пафос». Ставка (к. 1.95) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч ЧФР Клуж — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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