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    «Жирона» начнет новый сезон с победы?

    Бетис — Жирона: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.00. 15.08.2024

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    Эрик Гарсия — игрок «Жироны»
    15 августа в рамках 1-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Жирона». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Августа 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Бетис»

    Положение команды: «Бетис» провел довольно неплохой прошлый сезон в испанской Примере. Команда заняла 7-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

    «Бетис» попал в зону Лиги конференций, в которой выступив в нынешнем сезоне. Этим летом команда отлично подготовилась к новому сезону.

    Бетис — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Бетис» сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1, упустив преимущество на 78-й минуте. До этого команда также не смог обыграть «Кадис» (0:0).

    В 6-и последних товарищеских матчах «Бетис» по 2 раза проиграла, выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 12 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Седрик Бакамбу, Феликс Гаррета и Нобель Менди (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Бетис» вполне способен навязать борьбу любому сопернику в предстоящем сезоне. К тому же, команда регулярно обыгрывала «Жирону» в очных противостояниях.

    В последних 5-и встречах между этими коллективами «Бетис» только 1 раз проиграл сопернику, трижды победил и однажды сыграл вничью.

    «Жирона»

    Положение команды: «Жирона» провела фантастический прошлый сезон в Примере, уступив лидерство только «Реал» и «Барселоне». Команда заняла 3-е место в таблице с 81-м баллом в активе.

    В прошедшем сезоне «Жирона» также заняла 3-ю строчку по результатам гостевых встреч.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда проиграла «Борнмуту» со счетом 2:3, упустив результат на 80-й минуте. До этого «Жирона» проиграла «Ньюкаслу» (0:4).

    В последних 7-и товарищеских матчах команда выиграла только 1 раз у «Наполи» (2:0), дважды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот период «Жирона» забила 8 голов при 15-и пропущенных.

    Не сыграют: Рикард Артеро и Антонино Хастин (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Из основных игроков «Жирона» потеряла только украинского нападающего Артема Довбика, который за 35 млн. евро перешел в «Рому».

    В последней очной встрече «Жирона» обыграла «Бетис» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+2-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Жирона» проиграла 3 раза, пропустив за этот период 11 голов

    • В последних 3-х матчах «Бетис» ни разу не проиграл (2 ничьих и 1 победа)

    • В последних 5-и очных поединков «Жирона» обыграла «Бетис» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Жироны» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Жирона» мощно стартует в нынешнем сезоне с победы.

    Ставка: Победа «Жироны» за 3.00.

    Прогноз: В 1-м тайме команды попытаются сыграть осторожно и будут больше уделять времени обороне.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.12.

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    «Бетис» — «Жирона»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» начнет новый сезон с победы?
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