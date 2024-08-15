15 августа в рамках 1-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Жирона». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Положение команды: «Бетис» провел довольно неплохой прошлый сезон в испанской Примере. Команда заняла 7-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

«Бетис» попал в зону Лиги конференций, в которой выступив в нынешнем сезоне. Этим летом команда отлично подготовилась к новому сезону.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Бетис» сыграл вничью с «Байером» со счетом 1:1, упустив преимущество на 78-й минуте. До этого команда также не смог обыграть «Кадис» (0:0).

В 6-и последних товарищеских матчах «Бетис» по 2 раза проиграла, выиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила 12 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Седрик Бакамбу, Феликс Гаррета и Нобель Менди (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бетис» вполне способен навязать борьбу любому сопернику в предстоящем сезоне. К тому же, команда регулярно обыгрывала «Жирону» в очных противостояниях.

В последних 5-и встречах между этими коллективами «Бетис» только 1 раз проиграл сопернику, трижды победил и однажды сыграл вничью.

«Жирона»

Положение команды: «Жирона» провела фантастический прошлый сезон в Примере, уступив лидерство только «Реал» и «Барселоне». Команда заняла 3-е место в таблице с 81-м баллом в активе.

В прошедшем сезоне «Жирона» также заняла 3-ю строчку по результатам гостевых встреч.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда проиграла «Борнмуту» со счетом 2:3, упустив результат на 80-й минуте. До этого «Жирона» проиграла «Ньюкаслу» (0:4).

В последних 7-и товарищеских матчах команда выиграла только 1 раз у «Наполи» (2:0), дважды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот период «Жирона» забила 8 голов при 15-и пропущенных.

Не сыграют: Рикард Артеро и Антонино Хастин (у обоих — травмы).

Состояние команды: Из основных игроков «Жирона» потеряла только украинского нападающего Артема Довбика, который за 35 млн. евро перешел в «Рому».

В последней очной встрече «Жирона» обыграла «Бетис» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+2-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Жирона» проиграла 3 раза, пропустив за этот период 11 голов

В последних 3-х матчах «Бетис» ни разу не проиграл (2 ничьих и 1 победа)

В последних 5-и очных поединков «Жирона» обыграла «Бетис» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Жироны» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Жирона» мощно стартует в нынешнем сезоне с победы.

Ставка: Победа «Жироны» за 3.00.

Прогноз: В 1-м тайме команды попытаются сыграть осторожно и будут больше уделять времени обороне.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.12.