В третьем отборочном раунде Лиги Европы 15 августа пройдет матч «Линкольн» — «Динамо» Минск. Начало — в 19:00. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти). Однако во втором раунде гибралтарцы проиграли дуэль «Карабаху» (0:2 — дома, 0:5 — в гостях).

На данный момент «Линкольн» выступает в третьем отборочном раунде Лиги Европы, первый матч противостояния против минского «Динамо» гибралтарцы проиграли со счётом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает второе место с активом 35 баллов. Минчане уступили первое место «Торпедо-БелАЗ», который в свою очередь набрал 36 очков.

Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Из Лиги чемпионов минское «Динамо» перебралось в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде еврокубка беларусы одержали победу над «Линкольном» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Статистика для ставок

Победная серия минского «Динамо» состоит из двух матчей

Проигрышная серия «Линкольна» состоит из четырёх матчей

«Линкольн» и «Динамо» Минск (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.62, а победа «Линкольн» — в 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.81 соответственно.

Прогноз: В том что «Динамо» Минск одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Гибралтара.

Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1) с коэффициентом 2.58.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.