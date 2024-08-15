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    «Динамо» Минск не встретит сопротивление?

    «Линкольн» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Линкольн» — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 15 августа пройдет матч «Линкольн» — «Динамо» Минск. Начало — в 19:00. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Линкольн

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Линкольн 19:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Линкольн»

    Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».

    Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти). Однако во втором раунде гибралтарцы проиграли дуэль «Карабаху» (0:2 — дома, 0:5 — в гостях).

    На данный момент «Линкольн» выступает в третьем отборочном раунде Лиги Европы, первый матч противостояния против минского «Динамо» гибралтарцы проиграли со счётом 0:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает второе место с активом 35 баллов. Минчане уступили первое место «Торпедо-БелАЗ», который в свою очередь набрал 36 очков.

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

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    Из Лиги чемпионов минское «Динамо» перебралось в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде еврокубка беларусы одержали победу над «Линкольном» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Статистика для ставок

    • Победная серия минского «Динамо» состоит из двух матчей

    • Проигрышная серия «Линкольна» состоит из четырёх матчей

    • «Линкольн» и «Динамо» Минск (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.62, а победа «Линкольн» — в 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: В том что «Динамо» Минск одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Гибралтара.

    Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1) с коэффициентом 2.58.

    Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Линкольн» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Минск не встретит сопротивление?
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