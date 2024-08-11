Атырау
Актобе
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Атырау» на 4 зачетных пункта отстает от 4 позиции. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 13.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» не сумел одолеть «Кайсар» (2:2).
Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем гол за матч: 13 мячей в 13 поединках.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атырау» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Атырау» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда зачастила: 6 паритетов.
Матчи против «Актобе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атырау» проиграл 1 раз при 4 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. Да и потенциально команда способна прибавить.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» привычно ходит в претендентах на чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Актобе» весьма неплохо атакует. В 14 поединках казахстанского чемпионата команда отличилась 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» переиграл «Женис» (2:1).
До того команда одолела «Кызылжар» со счетом 2:0. Вот только из квалификации Лиги конференций «Актобе» вылетел, уступив в серии пенальти «Сараево».
В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 своих последних поединках команда победила. Да и вообще, «Актобе» после вылета из еврокубков может все силы бросить на чемпионат.
При этом «Актобе» имеет достаточно надежные тылы. В 14 поединках в воротах команды побывало 13 мячей.
В чемпионате команда проиграла всего 2 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь «Кайрат» наступает на пятки, имея столько же очков.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою победную серию. Да и вообще, «Актобе» нынче явно сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «Актобе» победил в 4 своих последних матчах
- «Актобе» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Актобе» в среднем пропускает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Актобе» явно намерен продолжить свой победный путь в чемпионате, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Актобе» уже почти 6 лет не проигрывает «Атырау», к тому же лидер прекрасно атакует.
Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21