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    «Актобе» начнет без прелюдий!

    «Атырау» — «Актобе». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Актобе»
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    «Актобе»
    11 августа в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Актобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 11 Августа 2024 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 16:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атырау» на 4 зачетных пункта отстает от 4 позиции. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 13.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» не сумел одолеть «Кайсар» (2:2).

    Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем гол за матч: 13 мячей в 13 поединках.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атырау» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Атырау» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда зачастила: 6 паритетов.

    Матчи против «Актобе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атырау» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. Да и потенциально команда способна прибавить.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» привычно ходит в претендентах на чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Актобе» весьма неплохо атакует. В 14 поединках казахстанского чемпионата команда отличилась 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» переиграл «Женис» (2:1).

    До того команда одолела «Кызылжар» со счетом 2:0. Вот только из квалификации Лиги конференций «Актобе» вылетел, уступив в серии пенальти «Сараево».

    В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в 4 своих последних поединках команда победила. Да и вообще, «Актобе» после вылета из еврокубков может все силы бросить на чемпионат.

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    При этом «Актобе» имеет достаточно надежные тылы. В 14 поединках в воротах команды побывало 13 мячей.

    В чемпионате команда проиграла всего 2 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь «Кайрат» наступает на пятки, имея столько же очков.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою победную серию. Да и вообще, «Актобе» нынче явно сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» победил в 4 своих последних матчах

    • «Актобе» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Актобе» в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: «Актобе» явно намерен продолжить свой победный путь в чемпионате, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Актобе» уже почти 6 лет не проигрывает «Атырау», к тому же лидер прекрасно атакует.

    Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Атырау» — «Актобе»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. «Актобе» начнет без прелюдий!
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