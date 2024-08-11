11 августа в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Актобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» на 4 зачетных пункта отстает от 4 позиции. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 13.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» не сумел одолеть «Кайсар» (2:2).

Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем гол за матч: 13 мячей в 13 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атырау» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Атырау» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда зачастила: 6 паритетов.

Матчи против «Актобе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атырау» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. Да и потенциально команда способна прибавить.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» привычно ходит в претендентах на чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Актобе» весьма неплохо атакует. В 14 поединках казахстанского чемпионата команда отличилась 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» переиграл «Женис» (2:1).

До того команда одолела «Кызылжар» со счетом 2:0. Вот только из квалификации Лиги конференций «Актобе» вылетел, уступив в серии пенальти «Сараево».

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в 4 своих последних поединках команда победила. Да и вообще, «Актобе» после вылета из еврокубков может все силы бросить на чемпионат.

При этом «Актобе» имеет достаточно надежные тылы. В 14 поединках в воротах команды побывало 13 мячей.

В чемпионате команда проиграла всего 2 раза. Да и побеждать ей нужно срочно, ведь «Кайрат» наступает на пятки, имея столько же очков.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются продлить свою победную серию. Да и вообще, «Актобе» нынче явно сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Актобе» победил в 4 своих последних матчах

«Актобе» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Актобе» в среднем пропускает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Актобе» явно намерен продолжить свой победный путь в чемпионате, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Актобе» уже почти 6 лет не проигрывает «Атырау», к тому же лидер прекрасно атакует.

Ставка: Победа «Актобе» в 1 тайме за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21