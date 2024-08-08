8 августа в 1-м матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Партизан» и «Лугано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Партизан»

Путь к 1/2 финала: Команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Сербии прошедшего сезона, попав в зону Лиги чемпионов. «Партизан» уступил лидерство «Црвене Звезде».

У команды не получилось пройти квалификацию Лиги чемпионов, где «Партизан» проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:3. Сейчас команда опустилась до Лиги Европы.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Сербии нынешнего сезона «Партизан» обыграл «Железничар» со счетом 2:0. До этого «Партизан» одолел «Единство» (4:0) также в чемпионате страны.

В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Партизан» забил 9 голов при таком же количестве пропущенных мячей.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Партизан» отлично начал новый сезон в чемпионате Сербии, набрав максимальные 9 очков после 3-х туров. Несмотря на это, сербская команда точно не является фаворитом в квалификации Лиги Европы.

Стоит отметить, что «Партизан» полностью провалился в противостоянии с киевским «Динамо», проиграв с общим счетом 2:9.

«Лугано»

Путь к 1/2 финала: Команда также заняла 2-е место в таблице чемпионата Швейцарии, попав в зону Лиги чемпионов, откуда вылетела довольно быстро.

«Лугано» попался очень тяжелый соперник — турецкий «Фенербахче», которую швейцарцы проиграли с общим счетом 4:6 (3:4 и 1:2).

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Швейцарии «Лугано» обыграл «Серветт» (3:1), а до этого команда одолела «Базель» со счетом 2:1, забив победный гол на 69-й минуте.

В последних 5-и матчах «Лугано» дважды проиграл и трижды победил. За этот период команда сумела забить 11 голов при 9-и пропущенных.

Состояние команды: «Лугано», также как и «Партизан», отлично начал новый сезон в чемпионате своей страны, но не очень удачно стартовал в еврокубках.

Интересно, что «Лугано» забивал минимум 1 гол за игру в последних 9-и матчах на гостевой поле. Сможет ли швейцарская команда уже в гостях доминировать над «Партизаном»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Партизан» выиграл все 3 матча в новом сезоне чемпионата своей страны, забив 7 голов и не пропустив ни одного мяча

«Лугано» забивает минимум 1 гол за игру в последних 9-и гостевых матчах

В последних 5-и матчах «Лугано» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.65, а победа «Партизана» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: Можно предположить, что «Партизан» не упустит победу на своем поле.

Ставка: Победа «Партизана» за 2.95.

Прогноз: «Лугано» стабильно пробивает тотал больше в последних матчах.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.