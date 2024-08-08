Клаксвик
Борац
«Клаксвик»
Турнирное положение: «Клаксвик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Люксембурга «Дифферданж».
Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше шведский «Мальме», который выиграл с общим счетом 6:4.
Клаксвик — Борац: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 17-й тур фарерской лиги, клуб разгромил «Вестур» со счетом 4:0.
Этот успех оформил победную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальное первенство, где они занимают третью строчку.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Клаксвик» потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на успех, то по крайней мере на ничью, хотя и нынешний соперник явно не гранд, чтобы его бояться.
Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 15 голами в текущем сезоне.
«Борац Баня-Лука»
Турнирное положение: «Борац Баня-Лука» также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Албании «Эгнатию».
Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше греческий ПАОК, который выиграл с общим счетом 4:2.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась как раз на дуэль с ПАОКом, клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.
Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива, которые пришлись на противостояние с греческим соперником в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Борац Баня-Лука» выиграл лишь четырежды при четырех поражениях и одной ничьей.
Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 3,5 голов
- в двух последних матчах «Борац» проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Ягеллонии» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов. Более того, в этих поединках забивали больше 3,5 голов.
Первый расклад был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей, тогда как гости уступили в двух последних играх.
Ставка: «Клаксвик» победит за 2.35