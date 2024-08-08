ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:24
    • Павлюченкова вылетела на стадии первого круга турнира в Торонто
  • 23:30
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче отбора Лиги чемпионов
  • 21:57
    • Нидерландские велогонщики завоевали золотые медали Олимпиады — 2024
  • 18:43
    • Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный
  • 18:07
    • Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт
    Все новости спорта

    Одолеет ли «Клаксвик» «Борац»?

    «Клаксвик» — «Борац Баня-Лука». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Борац Баня-Лука»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Седрик Ямбере («Клаксвик»)
    «Клаксвик» на своем поле примет «Борац Баня-Лука» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 8 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Борац Баня-Лука», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 20:00 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
    •

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: «Клаксвик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Люксембурга «Дифферданж».

    Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше шведский «Мальме», который выиграл с общим счетом 6:4.

    Клаксвик — Борац: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 17-й тур фарерской лиги, клуб разгромил «Вестур» со счетом 4:0.

    Этот успех оформил победную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальное первенство, где они занимают третью строчку.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Клаксвик» потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на успех, то по крайней мере на ничью, хотя и нынешний соперник явно не гранд, чтобы его бояться.

    Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 15 голами в текущем сезоне.

    «Борац Баня-Лука»

    Турнирное положение: «Борац Баня-Лука» также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Албании «Эгнатию».

    Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше греческий ПАОК, который выиграл с общим счетом 4:2.

  • Читайте по теме

    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась как раз на дуэль с ПАОКом, клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива, которые пришлись на противостояние с греческим соперником в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Борац Баня-Лука» выиграл лишь четырежды при четырех поражениях и одной ничьей.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 3,5 голов

    • в двух последних матчах «Борац» проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Ягеллонии» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов. Более того, в этих поединках забивали больше 3,5 голов.

    Первый расклад был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей, тогда как гости уступили в двух последних играх.

    Ставка: «Клаксвик» победит за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Пол — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пакш — Морнар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Славия Прага — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Копенгаген — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хеккен — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Шленск Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Прогноз на матч Слован Братислава — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Интер — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.95
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клаксвик» — «Борац Баня-Лука»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Клаксвик» «Борац»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры