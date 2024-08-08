«Клаксвик» на своем поле примет «Борац Баня-Лука» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 8 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Борац Баня-Лука», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Люксембурга «Дифферданж».

Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше шведский «Мальме», который выиграл с общим счетом 6:4.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 17-й тур фарерской лиги, клуб разгромил «Вестур» со счетом 4:0.

Этот успех оформил победную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу чемпионов и национальное первенство, где они занимают третью строчку.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Клаксвик» потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на успех, то по крайней мере на ничью, хотя и нынешний соперник явно не гранд, чтобы его бояться.

Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 15 голами в текущем сезоне.

«Борац Баня-Лука»

Турнирное положение: «Борац Баня-Лука» также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где прошел в первом раунде представителя Албании «Эгнатию».

Тем не менее, уже во втором раунде команда прекратила выступления в турнире, пропустив дальше греческий ПАОК, который выиграл с общим счетом 4:2.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась как раз на дуэль с ПАОКом, клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.

Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива, которые пришлись на противостояние с греческим соперником в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Борац Баня-Лука» выиграл лишь четырежды при четырех поражениях и одной ничьей.

Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 3,5 голов

в двух последних матчах «Борац» проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа «Ягеллонии» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов. Более того, в этих поединках забивали больше 3,5 голов.

Первый расклад был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей, тогда как гости уступили в двух последних играх.

Ставка: «Клаксвик» победит за 2.35