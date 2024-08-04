4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и КАМАЗ. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» весьма неплохо стартовала в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Родина» в трех поединках сумела разжиться 7 очками. А вот свои ворота москвичи пока сохраняют в неприкосновенности.

Последние матчи: летом москвичи провели лишь один контрольный поединок. В нем «Родина» уложила на лопатки земляков из «Локомотива» (1:0).

В предыдущем туре «Родина» минимально одолела «Аланию». А вот до того команда с минимальным же счетом переиграла «СКА-Хабаровск».

Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи победили 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив в свои ворот ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Оборона москвичей выглядит максимально монолитно. Команда не пропускала в 5 своих последних матчах.

Поединки с челнинцами для команды традиционно складываются удачно. В 4 очных встречах «Родина» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Вот только команде Владимира Газзаева нужно прибавлять в плане реализации.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцам, похоже, придется сражаться за выживание в первом дивизионе. По итогам первых трех туров команда находится на 17 месте.

Причем КАМАЗ крайне слабо выглядит в атаке. Челнинцы в трех матчах лучшей лиги мира отличились всего одним результативным ударом.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. КАМАЗ с минимальным счетом проиграл «Соколу».

До того команда минимально уступила тульским «канонирам». Да и битва с «Енисеем» в первом туре была проиграна (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Ильдара Ахметзянова выглядит бледно. Да и в плане созидания челнинцы явно не преуспевают.

При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках уступил «Родине». А вот последняя победа над москвичами случилась еще почти 2 года назад.

Состав у челнинцев по именам не столь яркий. Да и крайнем неудачный старт вряд ли можно назвать столь неожиданным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только челнинцы в нынешнем состоянии вряд ли смогут что-то противопоставить одному из лидеров лиги.

Статистика для ставок

КАМАЗ в трех стартовых турах не набрал ни одного очка

«Родина» не пропускала в 4 своих последних матчах

Москвичи обыгрывали КАМАЗ в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Команда Газзаева-младшего явно сильнее соперника, и уж точно начнет поединок максимально агрессивно.

«Родина» намерена побороться за прямой выход в РПЛ, тогда как челнинцы откровенно провалили старт первенства.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19