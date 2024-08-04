Родина
КамАЗ
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» весьма неплохо стартовала в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Родина» в трех поединках сумела разжиться 7 очками. А вот свои ворота москвичи пока сохраняют в неприкосновенности.
Последние матчи: летом москвичи провели лишь один контрольный поединок. В нем «Родина» уложила на лопатки земляков из «Локомотива» (1:0).
В предыдущем туре «Родина» минимально одолела «Аланию». А вот до того команда с минимальным же счетом переиграла «СКА-Хабаровск».
Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи победили 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив в свои ворот ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Оборона москвичей выглядит максимально монолитно. Команда не пропускала в 5 своих последних матчах.
Поединки с челнинцами для команды традиционно складываются удачно. В 4 очных встречах «Родина» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Вот только команде Владимира Газзаева нужно прибавлять в плане реализации.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцам, похоже, придется сражаться за выживание в первом дивизионе. По итогам первых трех туров команда находится на 17 месте.
Причем КАМАЗ крайне слабо выглядит в атаке. Челнинцы в трех матчах лучшей лиги мира отличились всего одним результативным ударом.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. КАМАЗ с минимальным счетом проиграл «Соколу».
До того команда минимально уступила тульским «канонирам». Да и битва с «Енисеем» в первом туре была проиграна (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Ильдара Ахметзянова выглядит бледно. Да и в плане созидания челнинцы явно не преуспевают.
При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках уступил «Родине». А вот последняя победа над москвичами случилась еще почти 2 года назад.
Состав у челнинцев по именам не столь яркий. Да и крайнем неудачный старт вряд ли можно назвать столь неожиданным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только челнинцы в нынешнем состоянии вряд ли смогут что-то противопоставить одному из лидеров лиги.
Статистика для ставок
- КАМАЗ в трех стартовых турах не набрал ни одного очка
- «Родина» не пропускала в 4 своих последних матчах
- Москвичи обыгрывали КАМАЗ в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 6.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.
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Прогноз: Команда Газзаева-младшего явно сильнее соперника, и уж точно начнет поединок максимально агрессивно.
«Родина» намерена побороться за прямой выход в РПЛ, тогда как челнинцы откровенно провалили старт первенства.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19