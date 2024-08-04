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    «Родина» быстро перевернет КАМАЗ

    «Родина» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — КАМАЗ
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    «Родина»
    4 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и КАМАЗ. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 04 Августа 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 20:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: «Родина» весьма неплохо стартовала в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Родина» в трех поединках сумела разжиться 7 очками. А вот свои ворота москвичи пока сохраняют в неприкосновенности.

    Последние матчи: летом москвичи провели лишь один контрольный поединок. В нем «Родина» уложила на лопатки земляков из «Локомотива» (1:0).

    В предыдущем туре «Родина» минимально одолела «Аланию». А вот до того команда с минимальным же счетом переиграла «СКА-Хабаровск».

    Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи победили 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив в свои ворот ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Оборона москвичей выглядит максимально монолитно. Команда не пропускала в 5 своих последних матчах.

    Поединки с челнинцами для команды традиционно складываются удачно. В 4 очных встречах «Родина» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Вот только команде Владимира Газзаева нужно прибавлять в плане реализации.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцам, похоже, придется сражаться за выживание в первом дивизионе. По итогам первых трех туров команда находится на 17 месте.

    Причем КАМАЗ крайне слабо выглядит в атаке. Челнинцы в трех матчах лучшей лиги мира отличились всего одним результативным ударом.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. КАМАЗ с минимальным счетом проиграл «Соколу».

    До того команда минимально уступила тульским «канонирам». Да и битва с «Енисеем» в первом туре была проиграна (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Ильдара Ахметзянова выглядит бледно. Да и в плане созидания челнинцы явно не преуспевают.

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    При этом КАМАЗ в двух последних очных поединках уступил «Родине». А вот последняя победа над москвичами случилась еще почти 2 года назад.

    Состав у челнинцев по именам не столь яркий. Да и крайнем неудачный старт вряд ли можно назвать столь неожиданным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только челнинцы в нынешнем состоянии вряд ли смогут что-то противопоставить одному из лидеров лиги.

    Статистика для ставок

    • КАМАЗ в трех стартовых турах не набрал ни одного очка

    • «Родина» не пропускала в 4 своих последних матчах

    • Москвичи обыгрывали КАМАЗ в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 6.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Команда Газзаева-младшего явно сильнее соперника, и уж точно начнет поединок максимально агрессивно.

    «Родина» намерена побороться за прямой выход в РПЛ, тогда как челнинцы откровенно провалили старт первенства.

    Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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