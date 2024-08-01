Датский «Силькеборг» на своем поле примет норвежский «Мольде» в матче второго раунда отбора Лиги Европы. Поединок состоится 1 августа и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Силькеборг»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате Дании финишировал аж на шестой строке, существенно отстав от призовой тройки.

Однако «Силькеборг» смог выиграть Кубок страны, одолев в финале 1:0 «Орхус», и благодаря этому получил билет в еврокубки.

Последние матчи: В новом сезоне чемпион Дании 1994 года успел провести только три официальные игры. В них он отпраздновал одну домашнюю победу и дважды проиграл в гостях. В первой игре в Норвегии с предстоящим противником он потерпел фиаско со счетом 1:3.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Силькеборг» за минувшие семь официальных встреч смог победить только дважды, да и то каждый раз с минимальной разницей. Также за этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре поражения. причем в трех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.

«Мольде»

Турнирное положение: Эта команда в прошлом розыгрыше чемпионата Норвегии стала лишь пятой, но смогла выиграть Кубок страны, благодаря чему и получила билет в еврокубки.

В текущем же первенстве, где пройдено уже более половины пути, «Мольде» идет четвертым и на три очка отстает от второй строки.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «сине-белые» потерпели гостевое фиаско от «Викинга» со счетом 0:1 в рамках чемпионата Норвегии, а немногим ранее они на своем поле одолели предстоящего противника 3:1 в первом поединке противостояния этих коллективов.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Мольде» в отрезке своих девяти проведенных матчей смог победить в пяти из них, а также за данный период команда дважды уступала и играла вничью. Стоит отметить, что в прошлом евросезоне коллектив добрался до 1/8 финала Лиги конференций, где уступил бельгийскому «Брюгге» — 2:1 и 0:3.

Статистика для ставок

«Силькеборг» в предыдущих пяти домашних встречах победил в трех из них и дважды проиграл

«Мольде» в гостях проиграл лишь раз за пять предыдущих игр при трех выигрышах

В первом игре этих команд в Норвегии победил «Мольде» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Силькеборга» — 2.52, победа «Мольде» — 2.63, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Как и от первого матча этих команд, здесь также ждем верхового исхода, ведь наверняка датчане отсиживаться в обороне не будут, да и норвежцы атаковать умеют весьма неплохо.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, так как более опытным норвежцам будет вполне по силам отстоять гандикап первой игры, но вряд ли они смогут победить.

Ставка: ничья 3.60.