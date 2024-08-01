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    «Мольде» удержит гандикап первого матча

    «Силькеборг» — «Мольде». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 1 августа 2024 года

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    «Мольде»
    Датский «Силькеборг» на своем поле примет норвежский «Мольде» в матче второго раунда отбора Лиги Европы. Поединок состоится 1 августа и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Силькеборг» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Силькеборг

  • Силькеборг
    •  Силькеборг 20:15 Мольде

    Мольде

  • Мольде
    •

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате Дании финишировал аж на шестой строке, существенно отстав от призовой тройки.

    Однако «Силькеборг» смог выиграть Кубок страны, одолев в финале 1:0 «Орхус», и благодаря этому получил билет в еврокубки.

    Последние матчи: В новом сезоне чемпион Дании 1994 года успел провести только три официальные игры. В них он отпраздновал одну домашнюю победу и дважды проиграл в гостях. В первой игре в Норвегии с предстоящим противником он потерпел фиаско со счетом 1:3.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Состояние команды: «Силькеборг» за минувшие семь официальных встреч смог победить только дважды, да и то каждый раз с минимальной разницей. Также за этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре поражения. причем в трех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.

    «Мольде»

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом розыгрыше чемпионата Норвегии стала лишь пятой, но смогла выиграть Кубок страны, благодаря чему и получила билет в еврокубки.

    В текущем же первенстве, где пройдено уже более половины пути, «Мольде» идет четвертым и на три очка отстает от второй строки.

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    • Последние матчи: В преддверии данного поединка «сине-белые» потерпели гостевое фиаско от «Викинга» со счетом 0:1 в рамках чемпионата Норвегии, а немногим ранее они на своем поле одолели предстоящего противника 3:1 в первом поединке противостояния этих коллективов.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Мольде» в отрезке своих девяти проведенных матчей смог победить в пяти из них, а также за данный период команда дважды уступала и играла вничью. Стоит отметить, что в прошлом евросезоне коллектив добрался до 1/8 финала Лиги конференций, где уступил бельгийскому «Брюгге» — 2:1 и 0:3.

    Статистика для ставок

    • «Силькеборг» в предыдущих пяти домашних встречах победил в трех из них и дважды проиграл

    • «Мольде» в гостях проиграл лишь раз за пять предыдущих игр при трех выигрышах

    • В первом игре этих команд в Норвегии победил «Мольде» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Силькеборга» — 2.52, победа «Мольде» — 2.63, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Как и от первого матча этих команд, здесь также ждем верхового исхода, ведь наверняка датчане отсиживаться в обороне не будут, да и норвежцы атаковать умеют весьма неплохо.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, так как более опытным норвежцам будет вполне по силам отстоять гандикап первой игры, но вряд ли они смогут победить.

    Ставка: ничья 3.60.

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    «Силькеборг» — «Мольде»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Мольде» удержит гандикап первого матча
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