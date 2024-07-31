31 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хеккен» и «Дюделанж». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Дюделанж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» пока не преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Хеккен» в первом матче с «Дюделанжем» победил (6:2). Так что ответная встреча превращается в сущую формальность.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Швеции команда добыла 3 очка. «Хеккен» учинил разгром «Вестеросу» (4:0).

Да и вообще, сейчас «Хеккен» явно находится в накате. В двух своих последних матчах игроки команды настреляли 10 мячей.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хеккен» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: уверенно выиграв в первом поединке, шведы могут немного передохнуть. Так что наверняка тренерский штаб команды применит некоторую кадровую ротацию.

При этом «Хеккен» с каждым матчем прибавляет в плане реализации. А вот проблемы в обороне никуда не делись.

Очевидно, что шведы будут действовать чисто на классе. Да и оппонента трудно назвать столь ершистым.

«Дюделанж»

Турнирное положение: Люксембуржцы прошли один раунд квалификации Лиги конференций. «Дюделанж» уверенно одолел андоррский «Атлетик Эскальдес» (1:0, 2:0).

Причем «Дюделанж» вряд ли продолжит свою поступь в еврокубках. Поражение от «Хеккена» (2:6) почти перечеркивает все шансы на проход дальше.

Последние матчи: похожe, «Дюделанж» уже добился своего пика в турнире. Да и шведский оппонент уж слишком серьезный.

В минувшем чемпионате Люксембурга «Дюделанж» финишировал лишь на 3 месте. От чемпиона команда отстала на 5 очков.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Дюделанжа» отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: До последней коллизии команда выиграла дважды кряду. Да и дать бой шведам напоследок она явно постарается.

Нет сомнений, что люксембуржцы не собираются сдаваться за здорово живешь. Да и оппонент уже явно не собирается особо надрываться.

При этом «Дюделанж» имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация реабилитироваться за оплеуху в первой встрече.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Люксембуржцы должны найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Шведы выиграли в 2 своих последних матчах

«Дюделанж» до последней коллизии выиграл 3 раза подряд

Первый поединок соперников завершился победой «Хеккена» (6:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 17.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.04.

Прогноз: Шведы явно превосходят соперника в классе, но вряд ли будут особо надрываться после яркой победы в первом матче.

Люксембуржцы слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.02