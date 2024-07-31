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    «Фехервар» отстоит добытый результат?

    «Фехервар» — «Сумгаит». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фехервар» — «Сумгаит»
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    «Фехервар»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 31 июля пройдет матч «Фехервар» — «Сумгаит». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Фехервар» — «Сумгаит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2024 года

    МОЛ Види

  • Лига конференций. Квалификация
    •  МОЛ Види 20:00 Сумгаит

    Сумгаит

  • Сумгаит
    •

    «Фехервар»

    Турнирная таблица: В венгерском чемпионате «Фехервар» финишировал на 4 месте, аккумулировав 54 очка.

    Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Венгрии. В стартовом туре «Фехервар» сыграл вничью с командой «Кечкемет» (0:0). Следующий матч участник Лиги конференций проведёт против ФК «Диошдьёр», который состоится 3 августа.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Квалификация: «Фехервар» стартовал в новом еврокубковом сезоне с победы над азербайджанским коллективом «Сумгаит» (2:1).

    «Сумгаит»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Сумгаит» финишировал на 4 месте, набрав 57 очков. Новый сезон стартует 3 августа, участник Лиги конференций на своём поле примет команду «Кяпаз».

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    • Последние матчи: «Сумгаит» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. До противостояния с венгерским клубом «Фехервар», азербайджанский коллектив провел два матча, сыграв вничью с командой «Аданадемирспор» (2:2) и проиграв «Оренбургу» (1:2).

    Что касается самой первой игры против «Фехервара» в Лиге конференций, то её азербайджанский клуб проиграл со счётом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Сумгаит» не участвовал в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • «Фехервар» не проигрывает на протяжении 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи

    • «Сумгаит» и «Фехервар» стартовали в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации

    • «Сумгаит» — «Фехервар» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фехервар» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сумгаит» — в 6.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: В ответном матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды фаворита пары — команды «Фехервар».

    Ставка: Фора «Фехервара» (-1) с коэффициентом 1.92.

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    «Фехервар» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. «Фехервар» отстоит добытый результат?
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