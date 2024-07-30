30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы стартовали в РПЛ на своем уровне. По итогам 2 первых туров они расположились на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Рубин» в двух турах пропустил в свои ворота 6 мячей. А вот забили казанцы всего 4 раза.

Последние матчи: летом команда Рашида Рахимова сыграла 4 контрольных поединка. В них казанцы выиграли 3 раза при одном паритете.

В стартовом поединке «Рубин» одолел «Пари НН» (4:2). После того команда разгромно уступила мощному «Зениту» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках казанцы забили 13 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент казанцы выглядят середняком РПЛ. А вот за Кубок страны команда Рахимова вполне способна побороться.

Поединки против «Акрона» для команды традиционно складываются успешно. В 4 очных встречах «Рубин» выиграл 3 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать в Кубке. Да и албанский форвард Мирлинд Даку явно скажет свое веское слово.

«Акрон»

Турнирное положение: Дебютанту РПЛ предстоит сложнейшее испытание. Тольяттинцы мечтают сохранить прописку в элите.

Причем «Акрон» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Тольяттинцы в двух турах сумели набрать 3 очка, забив уже 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в межсезонье «Акрон» провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 4 победы.

Причем в первом туре тольяттинцы уступили «Локомотиву» (2:3). А вот поединок с «Факелом» получился куда более успешным (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане созидания тольяттинцы способны прибавить.

Отлично проявляет себя талантливый форвард Иван Тимошенко. Новичок тольяттинцев уже успел забить свой первый мяч в рамках РПЛ.

Последняя победа над «Факелом» явно окрылит тольяттинцев. Да и дать бой «Рубину» «Акрону» вполне по силам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться хотя бы не уступить. Да и уверенность в своих силах к тольяттинцам только приходит.

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл во всех 4 своих летних контрольных поединках

«Рубин» еще ни разу не проигрывал тольяттинцам

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 2.83.

Прогноз: Казанцы явно постараются максимально оперативно воспользоваться фактором своего поля.

«Рубин» намного опытнее тольяттинцев, плюс традиционно успешно им противостоит.

Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01