ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 20:57
    • «Алания» уступила «Родине», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сочи»
  • 20:13
    • Диера Келдиерова взяла золото в женском дзюдо до 52 кг на Олимпиаде, а у мужчин до 66 кг японец Абэ
  • 20:00
    • Сафиуллин победил Табило, Котов проиграл Вавринке на ОИ-24
    Все новости спорта

    «Рубин» быстро приструнит тольяттинцев

    «Рубин» — «Акрон». Ставки (к. 2.47) и прогноз на Кубок России 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Акрон Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку
    30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 30 Июля 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 18:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы стартовали в РПЛ на своем уровне. По итогам 2 первых туров они расположились на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рубин» в двух турах пропустил в свои ворота 6 мячей. А вот забили казанцы всего 4 раза.

    Рубин — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда Рашида Рахимова сыграла 4 контрольных поединка. В них казанцы выиграли 3 раза при одном паритете.

    В стартовом поединке «Рубин» одолел «Пари НН» (4:2). После того команда разгромно уступила мощному «Зениту» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках казанцы забили 13 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данный момент казанцы выглядят середняком РПЛ. А вот за Кубок страны команда Рахимова вполне способна побороться.

    Поединки против «Акрона» для команды традиционно складываются успешно. В 4 очных встречах «Рубин» выиграл 3 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать в Кубке. Да и албанский форвард Мирлинд Даку явно скажет свое веское слово.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Дебютанту РПЛ предстоит сложнейшее испытание. Тольяттинцы мечтают сохранить прописку в элите.

    Причем «Акрон» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Тольяттинцы в двух турах сумели набрать 3 очка, забив уже 4 мяча в ворота соперников.

  • «Зенит» снова подтвердил статус главного фаворита РПЛ. Питерцы легко победили «Рубин» в гостях
  • Обзор спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» во втором туре РПЛ против «Рубина»
  • 27/07/2024

    • Последние матчи: в межсезонье «Акрон» провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 4 победы.

    Причем в первом туре тольяттинцы уступили «Локомотиву» (2:3). А вот поединок с «Факелом» получился куда более успешным (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане созидания тольяттинцы способны прибавить.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Отлично проявляет себя талантливый форвард Иван Тимошенко. Новичок тольяттинцев уже успел забить свой первый мяч в рамках РПЛ.

    Последняя победа над «Факелом» явно окрылит тольяттинцев. Да и дать бой «Рубину» «Акрону» вполне по силам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться хотя бы не уступить. Да и уверенность в своих силах к тольяттинцам только приходит.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл во всех 4 своих летних контрольных поединках

    • «Рубин» еще ни разу не проигрывал тольяттинцам

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 2.83.

    Прогноз: Казанцы явно постараются максимально оперативно воспользоваться фактором своего поля.

    «Рубин» намного опытнее тольяттинцев, плюс традиционно успешно им противостоит.

    Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эванс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Таунсенд — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бадоса — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нгуну — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Рубин» быстро приструнит тольяттинцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры