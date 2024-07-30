Рубин
Акрон
«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы стартовали в РПЛ на своем уровне. По итогам 2 первых туров они расположились на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Рубин» в двух турах пропустил в свои ворота 6 мячей. А вот забили казанцы всего 4 раза.
Рубин — Акрон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда Рашида Рахимова сыграла 4 контрольных поединка. В них казанцы выиграли 3 раза при одном паритете.
В стартовом поединке «Рубин» одолел «Пари НН» (4:2). После того команда разгромно уступила мощному «Зениту» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках казанцы забили 13 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данный момент казанцы выглядят середняком РПЛ. А вот за Кубок страны команда Рахимова вполне способна побороться.
Поединки против «Акрона» для команды традиционно складываются успешно. В 4 очных встречах «Рубин» выиграл 3 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать в Кубке. Да и албанский форвард Мирлинд Даку явно скажет свое веское слово.
«Акрон»
Турнирное положение: Дебютанту РПЛ предстоит сложнейшее испытание. Тольяттинцы мечтают сохранить прописку в элите.
Причем «Акрон» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Тольяттинцы в двух турах сумели набрать 3 очка, забив уже 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в межсезонье «Акрон» провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла 4 победы.
Причем в первом туре тольяттинцы уступили «Локомотиву» (2:3). А вот поединок с «Факелом» получился куда более успешным (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане созидания тольяттинцы способны прибавить.
Отлично проявляет себя талантливый форвард Иван Тимошенко. Новичок тольяттинцев уже успел забить свой первый мяч в рамках РПЛ.
Последняя победа над «Факелом» явно окрылит тольяттинцев. Да и дать бой «Рубину» «Акрону» вполне по силам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться хотя бы не уступить. Да и уверенность в своих силах к тольяттинцам только приходит.
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл во всех 4 своих летних контрольных поединках
- «Рубин» еще ни разу не проигрывал тольяттинцам
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 2.83.
- 2.41Ротор — Арсенал Тула: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.01Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 1.87Украина (U23) — Аргентина (U23): прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Казанцы явно постараются максимально оперативно воспользоваться фактором своего поля.
«Рубин» намного опытнее тольяттинцев, плюс традиционно успешно им противостоит.
Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01