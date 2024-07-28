28 июля в финале плей-офф чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Испания (U19) и Франция (U19). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U19) — Франция (U19), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания (U19)

Турнирное положение: Испанцы сильно в любой возрастной категории. Вот и команда до 19 лет выглядит весьма прилично.

При этом Испания (U19) в полуфинале прошла сильных итальянцев. Единственный мяч был забит в овертайме.

Последние матчи: А вот групповой этап испанцам не особо удался. В 3 матчах команда набрала всего 5 очков, пропустив вперед французских сверстников.

Причем поединок с французами завершился боевой ничьей (2:2). Да и турок команда не сумела обыграть (1:1).

А вот с датчанами Испания (U19) справилась (2:1). Вот только пропускала команда почти во всех своих матчах турнира кроме полуфинала.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и на финальный поединок настрой у испанцев будет боевым.

При этом Испания (U19) традиционно удачно противостоит французам. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только последняя виктория над «трехцветными» в этой возрастной категории случилась почти 8 лет назад.

Франция (U19)

Турнирное положение: Французы на молодежном уровне традиционно сильны и монолитны. Франция (U19) уверенно вышла в финал текущего турнира.

Притом, что Франция (U19) в полуфинале одолела ершистых украинцев (1:0). Да и в групповом турнире «трехцветные» заняли 1 место в своем квартете.

Последние матчи: Французы сильны в плане результативности. В трех матчах группового этапа они настреляли 8 мячей в ворота соперников.

С турками команда справилась (2:1). После чего французы переиграли датских одногодок (4:2) и сыграли вничью с испанцами (2:2).

При этом Франция (U19) имеет весьма приличный подбор игроков на всех позициях. Команда Бернара Диомеда намерена выиграть чемпионат Европы в своей возрастной категории.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Французы креативны в плане созидания. Вот только оборона частенько дает сбои.

Причем Франция (U19) в матче группового этапа с испанцами еле спаслась. Тогда юные «трехцветные» отыгрались в самом эндшпиле встречи.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Французы способны навязать испанцам свою игру.

Статистика для ставок

Франция (U19) на групповом этапе расписала мировую с испанцами (2:2)

Испания (U19) уже почти 8 лет не может обыграть «трехцветных»

Франция (U19) в 4 матчах турнира добыла 3 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.67.

Прогноз: Испанцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

Французы многовато пропускают, да и в предыдущем матче с испанцами отыгрались лишь в самой концовке встречи.

Ставка: Победа Испании (U23) за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29