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    Молодых испанцев ждет триумф

    Испания (U19) — Франция (U19). Ставки (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания (U19) — Франция (U19)
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    Сборная Испании (до 19 лет)
    28 июля в финале плей-офф чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Испания (U19) и Франция (U19). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U19) — Франция (U19), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2024. Финал 28 Июля 2024 года

    Испания U19

  • Мадрид
    •  Испания U19 21:00 Франция U19

    Франция U19

  • Париж
    •

    Испания (U19)

    Турнирное положение: Испанцы сильно в любой возрастной категории. Вот и команда до 19 лет выглядит весьма прилично.

    При этом Испания (U19) в полуфинале прошла сильных итальянцев. Единственный мяч был забит в овертайме.

    Последние матчи: А вот групповой этап испанцам не особо удался. В 3 матчах команда набрала всего 5 очков, пропустив вперед французских сверстников.

    Причем поединок с французами завершился боевой ничьей (2:2). Да и турок команда не сумела обыграть (1:1).

    А вот с датчанами Испания (U19) справилась (2:1). Вот только пропускала команда почти во всех своих матчах турнира кроме полуфинала.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и на финальный поединок настрой у испанцев будет боевым.

    При этом Испания (U19) традиционно удачно противостоит французам. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только последняя виктория над «трехцветными» в этой возрастной категории случилась почти 8 лет назад.

    Франция (U19)

    Турнирное положение: Французы на молодежном уровне традиционно сильны и монолитны. Франция (U19) уверенно вышла в финал текущего турнира.

    Притом, что Франция (U19) в полуфинале одолела ершистых украинцев (1:0). Да и в групповом турнире «трехцветные» заняли 1 место в своем квартете.

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    • Последние матчи: Французы сильны в плане результативности. В трех матчах группового этапа они настреляли 8 мячей в ворота соперников.

    С турками команда справилась (2:1). После чего французы переиграли датских одногодок (4:2) и сыграли вничью с испанцами (2:2).

    При этом Франция (U19) имеет весьма приличный подбор игроков на всех позициях. Команда Бернара Диомеда намерена выиграть чемпионат Европы в своей возрастной категории.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Французы креативны в плане созидания. Вот только оборона частенько дает сбои.

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    Причем Франция (U19) в матче группового этапа с испанцами еле спаслась. Тогда юные «трехцветные» отыгрались в самом эндшпиле встречи.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Французы способны навязать испанцам свою игру.

    Статистика для ставок

    • Франция (U19) на групповом этапе расписала мировую с испанцами (2:2)

    • Испания (U19) уже почти 8 лет не может обыграть «трехцветных»

    • Франция (U19) в 4 матчах турнира добыла 3 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.67.

    Прогноз: Испанцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

    Французы многовато пропускают, да и в предыдущем матче с испанцами отыгрались лишь в самой концовке встречи.

    Ставка: Победа Испании (U23) за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

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    Испания (U19) — Франция (U19): прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. Молодых испанцев ждет триумф
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