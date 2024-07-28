Испания U19
Франция U19
Испания (U19)
Турнирное положение: Испанцы сильно в любой возрастной категории. Вот и команда до 19 лет выглядит весьма прилично.
При этом Испания (U19) в полуфинале прошла сильных итальянцев. Единственный мяч был забит в овертайме.
Последние матчи: А вот групповой этап испанцам не особо удался. В 3 матчах команда набрала всего 5 очков, пропустив вперед французских сверстников.
Причем поединок с французами завершился боевой ничьей (2:2). Да и турок команда не сумела обыграть (1:1).
А вот с датчанами Испания (U19) справилась (2:1). Вот только пропускала команда почти во всех своих матчах турнира кроме полуфинала.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и на финальный поединок настрой у испанцев будет боевым.
При этом Испания (U19) традиционно удачно противостоит французам. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одном поражении.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только последняя виктория над «трехцветными» в этой возрастной категории случилась почти 8 лет назад.
Франция (U19)
Турнирное положение: Французы на молодежном уровне традиционно сильны и монолитны. Франция (U19) уверенно вышла в финал текущего турнира.
Притом, что Франция (U19) в полуфинале одолела ершистых украинцев (1:0). Да и в групповом турнире «трехцветные» заняли 1 место в своем квартете.
Последние матчи: Французы сильны в плане результативности. В трех матчах группового этапа они настреляли 8 мячей в ворота соперников.
С турками команда справилась (2:1). После чего французы переиграли датских одногодок (4:2) и сыграли вничью с испанцами (2:2).
При этом Франция (U19) имеет весьма приличный подбор игроков на всех позициях. Команда Бернара Диомеда намерена выиграть чемпионат Европы в своей возрастной категории.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Французы креативны в плане созидания. Вот только оборона частенько дает сбои.
Причем Франция (U19) в матче группового этапа с испанцами еле спаслась. Тогда юные «трехцветные» отыгрались в самом эндшпиле встречи.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Французы способны навязать испанцам свою игру.
Статистика для ставок
- Франция (U19) на групповом этапе расписала мировую с испанцами (2:2)
- Испания (U19) уже почти 8 лет не может обыграть «трехцветных»
- Франция (U19) в 4 матчах турнира добыла 3 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.67.
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.97Енисей — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Испанцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.
Французы многовато пропускают, да и в предыдущем матче с испанцами отыгрались лишь в самой концовке встречи.
Ставка: Победа Испании (U23) за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке общими усилиями будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29