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    Испанцы разгромят скромных доминиканцев

    Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23): прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.17. 27.07.2024

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    Прогноз и ставки на Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23)
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    Испания (U23)
    27 июля в Париже на «Парк-де-Пренс» во втором туре группового этапа Олимпийских игр сыграют сборные Доминиканской Республики (U23) и Испании (U23). Начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C 27 Июля 2024 года

    Доминиканская Республика U23

  • Санто-Доминго
    •  Доминиканская Республика U23 16:00 Испания U23

    Испания U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа C
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    Доминиканская Республика (U23)

    Турнирное положение: Для сборной Доминиканской республики участие в Олимпийских играх станет первым в истории.

    Два года назад молодежная сборная до 20 лет сенсационно дошла до финального поединка на чемпионате КОНКАКАФ, где проиграла 0:6 США.

    Последние матчи: В рамках подготовки к Олимпиаде островитяне сыграли два матча с Парагваем — 2:1 и 0:2, а в июне унизительно проиграли Франции 0:7.

    В первом же туре этого турнира доминиканцы расписали почетную мировую с Египтом — 0:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Доминиканцы победили всего лишь в одном матче из последних десяти, случилось это в игре с олимпийской сборной Парагвая.

    Также за это время коллектив потерпел семь поражений, и в основном с сухим счетом, а также расписал две мировые.

    Испания (U23)

    Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).

    Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.

    Последние матчи: В шести последних своих поединках испанцы добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, которое было от Бразилии 1:2 ОТ на прошлых олимпийских играх.

    На старте же данного турнира Испания смогла не без труда одолеть команду Узбекистана со счетом 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.

    Однако в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.

    Статистика для ставок

    • Доминиканская республика проиграла в семи матчах из десяти последних

    • Испания (U23) не уступает с учетом основного времени в восьми минувших матчах

    • Ранее между собой в этой вековой категории команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 1.14, победа Доминиканской Республики (U23) — 20.00, ничья — 8.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.87 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что испанцы добудут крупную победу над весьма скромным оппонентом.

    Рекомендуемая ставка: победа Испании (U23) с форой (-2,5) за 2.17.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что матч получится результативным и принесет больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.03.

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