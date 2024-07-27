Доминиканская Республика U23
Испания U23
Доминиканская Республика (U23)
Турнирное положение: Для сборной Доминиканской республики участие в Олимпийских играх станет первым в истории.
Два года назад молодежная сборная до 20 лет сенсационно дошла до финального поединка на чемпионате КОНКАКАФ, где проиграла 0:6 США.
Последние матчи: В рамках подготовки к Олимпиаде островитяне сыграли два матча с Парагваем — 2:1 и 0:2, а в июне унизительно проиграли Франции 0:7.
В первом же туре этого турнира доминиканцы расписали почетную мировую с Египтом — 0:0.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Доминиканцы победили всего лишь в одном матче из последних десяти, случилось это в игре с олимпийской сборной Парагвая.
Также за это время коллектив потерпел семь поражений, и в основном с сухим счетом, а также расписал две мировые.
Испания (U23)
Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).
Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.
Последние матчи: В шести последних своих поединках испанцы добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, которое было от Бразилии 1:2 ОТ на прошлых олимпийских играх.
На старте же данного турнира Испания смогла не без труда одолеть команду Узбекистана со счетом 2:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.
Однако в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.
Статистика для ставок
- Доминиканская республика проиграла в семи матчах из десяти последних
- Испания (U23) не уступает с учетом основного времени в восьми минувших матчах
- Ранее между собой в этой вековой категории команды не играли
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 1.14, победа Доминиканской Республики (U23) — 20.00, ничья — 8.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.87 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что испанцы добудут крупную победу над весьма скромным оппонентом.
Рекомендуемая ставка: победа Испании (U23) с форой (-2,5) за 2.17.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что матч получится результативным и принесет больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3,5 за 2.03.