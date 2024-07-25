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    «Олимпия» — «Полесье». Прогноз и ставки (к. 2.75) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпия» — «Полесье»
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    «Лудогорец» — «Олимпия»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Олимпия» — «Полесье». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Полесье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Олимпия Любляна 20:00 Полесье

    Полесье

  • Житомир
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    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне словенского чемпионата «Олимпия» заняла 3 место, заработав 64 балла.

    Последние матчи: Стартовал новый сезон в Премьер-лиге Словении, матч 1-го тура «Олимпия» провела против команды «Приморье» и одержала победу (2:0).

    Олимпия Любляна — Полесье: коэффициенты букмекеров

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    В еврокубках «Олимпия» начнёт своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

    «Полесье»

    Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков. Участник Лиги конференций новый сезон начнет гостевым матчем против команды «Рух», который запланирован на 3 августа.

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    • Последние матчи: Перед стартом официального сезона «Полесье» провёл 4 товарищеских матча, в которых выиграл у «Вереса» (4:1), ЛНЗ «Черкассы» (1:0) и «Кудривка-Нива» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Полесье» в еврокубках не участвовала.

    Статистика для ставок

    • 6 побед и 3 ничьих — результат последних встреч «Олимпии»

    • «Олимпия» и «Полесье» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа «Викингура» — в 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: Матчи с участием команд всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты словенского и украинского клубов забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.

    Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

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    «Олимпия» — «Полесье»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по верхам?
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