Олимпия Любляна
Полесье
«Олимпия»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне словенского чемпионата «Олимпия» заняла 3 место, заработав 64 балла.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в Премьер-лиге Словении, матч 1-го тура «Олимпия» провела против команды «Приморье» и одержала победу (2:0).
Олимпия Любляна — Полесье: коэффициенты букмекеров
В еврокубках «Олимпия» начнёт своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».
«Полесье»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков. Участник Лиги конференций новый сезон начнет гостевым матчем против команды «Рух», который запланирован на 3 августа.
Последние матчи: Перед стартом официального сезона «Полесье» провёл 4 товарищеских матча, в которых выиграл у «Вереса» (4:1), ЛНЗ «Черкассы» (1:0) и «Кудривка-Нива» (2:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Полесье» в еврокубках не участвовала.
Статистика для ставок
- 6 побед и 3 ничьих — результат последних встреч «Олимпии»
- «Олимпия» и «Полесье» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа «Викингура» — в 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.89.
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Прогноз: Матчи с участием команд всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты словенского и украинского клубов забивают.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.
Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.