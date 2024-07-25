25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют ЦСКА 1948 и «Будучность». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА 1948 — «Будучность», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА 1948

Турнирное положение: Болгарский чемпионат только стартовал. В первом туре команда расписала мировую с «Черно Море» (0:0).

При этом ЦСКА 1948 летом сыграл 5 контрольных матчей. Вот только в них команде удалось добыть всего 1 победу.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. ЦСКА 1948 минимально уступил «Уотерфорду».

Причем в двух своих последних поединках ЦСКА 1948 не забивал. Хотя до того «армейцы» уверенно переиграли «Бельтинцы» (4:1).

В 5 своих последних матчах ЦСКА 1948 выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит бледновато. Да и полноценной игровой практики болгарам заметно недостает.

При этом ЦСКА 1948 имеет достаточно заметные проблемы в плане надежности тылов. Да и в созидательном плане не все так позитивно.

Нет сомнений, что болгары будут активны в атаке. Да и оппонента вряд ли можно назвать чересчур мощным.

«Будучность»

Турнирное положение: «Будучность» в своем чемпионате еще не стартовал. Зато в квалификации Лиги конференций команда успела пройти один раунд.

Причем «Будучность» в первом матче минимально уступила «Малишево». Зато ответная встреча завершилась викторией (3:0).

Последние матчи: В контрольных поединках команда выглядела достаточно неплохо. Из 4 матчей выиграны 2 при 2 поражениях.

При этом «Будучность» одолела «Эгнатию» (2:1). А вот поединок с «Заглембе» завершился для команды неудачей (3:4).

В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них игроки черногорского клуба отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Будучность» не блещет стабильностью в игре и результатах. Да и проход косовского барьера вряд ли стоит считать чем-то показательным.

В еврокубках команда традиционно не преуспевает. Впрочем, дать бой болгарам черногорцы вполне способны.

При этом «Будучность» вполне способна прибавить. Да и пресловутое умение добывать нужный результат никуда не делось.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Черногорцев в этой встрече вполне устроит ничья.

Статистика для ставок

ЦСКА 1948 не забивал 2 своих последних матчах

Болгары выиграли лишь в одном из 5 своих летних спаррингов

«Будучность» в предыдущем раунде прошла косовский «Малишево»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА 1948 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.91 и 1.87.

Прогноз: Болгары явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.

«Будучность» в контрольных матчах выглядела не лучшим образом, да и «армейцы» наверняка поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа ЦСКА 1948 в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что черногорцы не дадут себя в обиду.

Ставка: «Будучность» не проиграет за 2.26