ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ Килиан МбаппеНовая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    «Брондбю» учинит разгром косоварам

    «Брондбю» — «Лапи». Прогноз и ставки (к. 2.21) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Лапи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брондбю»
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Лапи». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Лапи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Брондбю

  • Брондбю
    •  Брондбю 20:00 Лапи

    Лапи

  • Подуево
    •

    «Брондбю»

    Турнирное положение: Датчане только начали официальный сезон. В стартовом туре своего чемпионата команда расписала паритет с «Виборгом» (3:3).

    При этом «Брондбю» даже в контрольных поединках не особо блистал. В 4 летних спаррингах была добыта лишь одна виктория.

    Брондбю — Лапи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Обыграть датский клуб смог лишь пражскую «Спарту» (5:2). А вот скромному «Вайле» команда уступила (0:2).

    Последний спарринг завершился разгромным поражением от киевского «Динамо» (0:4). Да и сухая ничья с «Антверпеном» оставила немало вопросов.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации датчане выглядят не столь грозно.

    При этом «Брондбю» вполне способен прибавить. Да и проходить скромных косоваров команда обязана при любой диспозиции.

    Очевидно, что датчане постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что наверняка стоит ждать от них агрессивных атак.

    «Лапи»

    Турнирное положение: «Лапи» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. В обоих поединках команда уступила краковской «Висле» (0:2, 1:2).

    Причем «Лапи» не столь позитивно смотрелся и в летних контрольных матчах. В 4 спаррингах команда победила всего 1 раз.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Кубо близок к переходу в «Ливерпуль», о Канте мечтает «Барселона», «Челси» не нужен Галлахер
  • 22/07/2024

    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с приличными соперниками даются ей непросто.

    В трех своих последних поединках косовары проиграли. Причем во всех трех они пропускали в свои ворота по 2 мяча.

    В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В них игроки «Лапи» отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Косовары нынче переживают явный кризис жанра. Да и реализация хромает на обе ноги.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Проблемы с созиданием никуда не запропастились. Косовары в 4 своих последних поединках отличились всего 1 забитым мячом.

    Тягаться на равных с «Брондбю» для «Лапи» будет весьма проблематично. Да и последняя виктория была добыта еще месяц назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только оборона косоваров слишком часто совершает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • Датчане не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Лапи» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Брондбю» из 4 контрольных поединков извлек всего викторию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Датчане в домашнем матче явно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Косовары слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Фора «Брондбю» -2.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бошкович
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бордо — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аванесян — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Баэс — Тиранте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рига — Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мартин — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брондбю» — «Лапи»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Брондбю» учинит разгром косоварам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры