25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Лапи». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Лапи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брондбю»

Турнирное положение: Датчане только начали официальный сезон. В стартовом туре своего чемпионата команда расписала паритет с «Виборгом» (3:3).

При этом «Брондбю» даже в контрольных поединках не особо блистал. В 4 летних спаррингах была добыта лишь одна виктория.

Последние матчи: Обыграть датский клуб смог лишь пражскую «Спарту» (5:2). А вот скромному «Вайле» команда уступила (0:2).

Последний спарринг завершился разгромным поражением от киевского «Динамо» (0:4). Да и сухая ничья с «Антверпеном» оставила немало вопросов.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации датчане выглядят не столь грозно.

При этом «Брондбю» вполне способен прибавить. Да и проходить скромных косоваров команда обязана при любой диспозиции.

Очевидно, что датчане постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что наверняка стоит ждать от них агрессивных атак.

«Лапи»

Турнирное положение: «Лапи» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. В обоих поединках команда уступила краковской «Висле» (0:2, 1:2).

Причем «Лапи» не столь позитивно смотрелся и в летних контрольных матчах. В 4 спаррингах команда победила всего 1 раз.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с приличными соперниками даются ей непросто.

В трех своих последних поединках косовары проиграли. Причем во всех трех они пропускали в свои ворота по 2 мяча.

В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В них игроки «Лапи» отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Косовары нынче переживают явный кризис жанра. Да и реализация хромает на обе ноги.

Проблемы с созиданием никуда не запропастились. Косовары в 4 своих последних поединках отличились всего 1 забитым мячом.

Тягаться на равных с «Брондбю» для «Лапи» будет весьма проблематично. Да и последняя виктория была добыта еще месяц назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только оборона косоваров слишком часто совершает результативные сбои.

Статистика для ставок

Датчане не побеждали в 3 своих последних поединках

«Лапи» не побеждает 5 матчей кряду

«Брондбю» из 4 контрольных поединков извлек всего викторию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: Датчане в домашнем матче явно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Косовары слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Фора «Брондбю» -2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.34