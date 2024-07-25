Брондбю
Лапи
«Брондбю»
Турнирное положение: Датчане только начали официальный сезон. В стартовом туре своего чемпионата команда расписала паритет с «Виборгом» (3:3).
При этом «Брондбю» даже в контрольных поединках не особо блистал. В 4 летних спаррингах была добыта лишь одна виктория.
Брондбю — Лапи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Обыграть датский клуб смог лишь пражскую «Спарту» (5:2). А вот скромному «Вайле» команда уступила (0:2).
Последний спарринг завершился разгромным поражением от киевского «Динамо» (0:4). Да и сухая ничья с «Антверпеном» оставила немало вопросов.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брондбю» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации датчане выглядят не столь грозно.
При этом «Брондбю» вполне способен прибавить. Да и проходить скромных косоваров команда обязана при любой диспозиции.
Очевидно, что датчане постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что наверняка стоит ждать от них агрессивных атак.
«Лапи»
Турнирное положение: «Лапи» уже вылетел из квалификации Лиги Европы. В обоих поединках команда уступила краковской «Висле» (0:2, 1:2).
Причем «Лапи» не столь позитивно смотрелся и в летних контрольных матчах. В 4 спаррингах команда победила всего 1 раз.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с приличными соперниками даются ей непросто.
В трех своих последних поединках косовары проиграли. Причем во всех трех они пропускали в свои ворота по 2 мяча.
В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В них игроки «Лапи» отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Косовары нынче переживают явный кризис жанра. Да и реализация хромает на обе ноги.
Проблемы с созиданием никуда не запропастились. Косовары в 4 своих последних поединках отличились всего 1 забитым мячом.
Тягаться на равных с «Брондбю» для «Лапи» будет весьма проблематично. Да и последняя виктория была добыта еще месяц назад.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только оборона косоваров слишком часто совершает результативные сбои.
Статистика для ставок
- Датчане не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Лапи» не побеждает 5 матчей кряду
- «Брондбю» из 4 контрольных поединков извлек всего викторию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
- 2.25Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.19Динамо Батуми — Дечич: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Датчане в домашнем матче явно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
Косовары слишком нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.
Ставка: Фора «Брондбю» -2.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.34