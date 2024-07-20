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    Голов будет много, а испанцы окажутся сильнее!

    «Вильярреал» — «Лестер». Ставка (к. 2.50) на товарищеский матч

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    Дани Парехо
    «Вильярреал» — «Лестер». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2024 года Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Желтая субмарина» провалила минувший чемпионат Испании. Команда заняла скромное 8 место.

    При этом «Вильярреал» на 4 очка отстал от 7 еврокубковой позиции. Да и проиграла команда аж 13 раз в 38 матчах Примеры.

    Последние матчи: Испанцы еще не проводили спаррингов. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

    Два последних поединка принесли «субмарине» ничьи. Причем паритет с мадридским «Реалом» вышел веселым (4:4).

    В 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Испанцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.

    С «Лестером» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад в контрольной встрече испанцы уступили (2:3).

    Наверняка испанцы постараются начать серию контрольных матчей с победы. Да и состав команды выглядит весьма солидно.

    «Лестер»

    Турнирное положение: Эта команда только вернулась в АПЛ. «Лестер» финишировал на 1 месте в Чемпионшипе.

    При этом «Лестер» прекрасно выглядел в атаке. В 46 поединках Чемпионшипа «лисы» наколотили 89 мячей в ворота соперников.

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  • 17/07/2024

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартует. Да и в межсезонье состав «лис» обновился.

    При этом «Лестер» в своем последнем поединке проиграл. Немотивированная команда уступила «Блэкберну» (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Англичане по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с атакой у команды относительный порядок.

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    «Лисы» достаточно сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Зато кадровое пополнение способно вдохнуть в игру команды свежесть.

    И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Лестер» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «лис» уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Лестер» до последней коллизии победил трижды кряду

    • «Лестер» в единственном очном поединке 3 года назад переиграл испанцев (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

    Прогноз: «Вильярреал» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

    Испанцы имеют стабильный и сыгранный состав, да и англичане тоже не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Вильярреал» одолеет «лис».

    Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.09

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    «Вильярреал» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет много, а испанцы окажутся сильнее!
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