Вильярреал
Лестер
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Желтая субмарина» провалила минувший чемпионат Испании. Команда заняла скромное 8 место.
При этом «Вильярреал» на 4 очка отстал от 7 еврокубковой позиции. Да и проиграла команда аж 13 раз в 38 матчах Примеры.
Последние матчи: Испанцы еще не проводили спаррингов. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.
Два последних поединка принесли «субмарине» ничьи. Причем паритет с мадридским «Реалом» вышел веселым (4:4).
В 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.
С «Лестером» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад в контрольной встрече испанцы уступили (2:3).
Наверняка испанцы постараются начать серию контрольных матчей с победы. Да и состав команды выглядит весьма солидно.
«Лестер»
Турнирное положение: Эта команда только вернулась в АПЛ. «Лестер» финишировал на 1 месте в Чемпионшипе.
При этом «Лестер» прекрасно выглядел в атаке. В 46 поединках Чемпионшипа «лисы» наколотили 89 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартует. Да и в межсезонье состав «лис» обновился.
При этом «Лестер» в своем последнем поединке проиграл. Немотивированная команда уступила «Блэкберну» (0:2).
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичане по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с атакой у команды относительный порядок.
«Лисы» достаточно сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Зато кадровое пополнение способно вдохнуть в игру команды свежесть.
И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Лестер» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «лис» уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- «Вильярреал» не проигрывает 4 матча кряду
- «Лестер» до последней коллизии победил трижды кряду
- «Лестер» в единственном очном поединке 3 года назад переиграл испанцев (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.18Локомотив — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.17Урал — Шинник: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
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Прогноз: «Вильярреал» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.
Испанцы имеют стабильный и сыгранный состав, да и англичане тоже не лыком шиты.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Вильярреал» одолеет «лис».
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.09