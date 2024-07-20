«Вильярреал» — «Лестер». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2024 года Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» провалила минувший чемпионат Испании. Команда заняла скромное 8 место.

При этом «Вильярреал» на 4 очка отстал от 7 еврокубковой позиции. Да и проиграла команда аж 13 раз в 38 матчах Примеры.

Последние матчи: Испанцы еще не проводили спаррингов. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

Два последних поединка принесли «субмарине» ничьи. Причем паритет с мадридским «Реалом» вышел веселым (4:4).

В 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.

С «Лестером» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад в контрольной встрече испанцы уступили (2:3).

Наверняка испанцы постараются начать серию контрольных матчей с победы. Да и состав команды выглядит весьма солидно.

«Лестер»

Турнирное положение: Эта команда только вернулась в АПЛ. «Лестер» финишировал на 1 месте в Чемпионшипе.

При этом «Лестер» прекрасно выглядел в атаке. В 46 поединках Чемпионшипа «лисы» наколотили 89 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартует. Да и в межсезонье состав «лис» обновился.

При этом «Лестер» в своем последнем поединке проиграл. Немотивированная команда уступила «Блэкберну» (0:2).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Англичане по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Лисы» достаточно сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Зато кадровое пополнение способно вдохнуть в игру команды свежесть.

И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Лестер» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «лис» уж точно есть кому.

Статистика для ставок

«Вильярреал» не проигрывает 4 матча кряду

«Лестер» до последней коллизии победил трижды кряду

«Лестер» в единственном очном поединке 3 года назад переиграл испанцев (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

Прогноз: «Вильярреал» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

Испанцы имеют стабильный и сыгранный состав, да и англичане тоже не лыком шиты.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Вильярреал» одолеет «лис».

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.09