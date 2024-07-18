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    Возьмет ли «Будучность» реванш у «Малишево»?

    «Будучность» Подгорица — «Малишево». Прогноз (к. 2.41) на Лигу конференций

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    Прогноз и ставки на «Будучность» Подгорица — «Малишево»
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    «Будучность»
    Черногорская «Будучность» из Подгорицы на своем поле примет косовский клуб «Малишево» в ответном июля и начнется в поединке первого раунда квалификации Лиги конференций. Игра состоится 18 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» Подгорица — «Малишево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Будучность

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Будучность 22:00 Корвинул

    Корвинул

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Будучность» Подгорица

    Турнирное положение: Коллектив из Подгорицы в прошлом розыгрыше чемпионата Черногории финишировал на третьей строке в таблице, существенно проиграв победителю.

    Однако «Будучность» смогла выиграть национальный кубок и благодаря этому получила билет в евротурнир.

    Последние матчи: Неделю тому назад черногорцы проиграли в гостях предстоящему противнику в первой игре этих команд со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине второго тайма. Всего же в отрезке восьми предыдущих встреч во всех турнирах команда проиграла пять раз и трижды победила.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Будучность» является постоянным участником еврокубках, но там в основном она завершает борьбу уже на начальных стадиях отбора. В прошлом сезоне она начала выступление в Лиге чемпионов, где сперва прошла чемпиона Андорры 3:0, но затем проиграла 0:5 исландскому «Брейдаблику». После этого уже в Лиге конференций черногорцы дважды уступили македонской «Струге» — 0:1 и 3:4.

    «Малишево»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Косово финишировал на четвертой строке и благодаря этому получил биле в Лигу конференций.

    Стоит отметить, что это дебют в еврокубках для этого коллектива.

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    • Последние матчи: На своей поле в первом поединке противостояния данных команд «Малишево» победило со счетом 1:0, забив гол во втором тайме. И эта виктория стала для команды только второй за прошедшие десять игр с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Абсолютный дебютант еврокубков подходит к этой встрече после домашней победы со счетом 1:0, которая стала для команды только второй за минувшие десять матчей. Также в этот отрезок времени «Малишево» потерпело пять поражений и расписало три мировых исхода.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Будучность» в еврокубках выиграла две игры из четырех предыдущих и дважды уступала

    • «Малишево» в гостях проиграла три игры из пяти последних при двух ничьих

    • «Малишево» дома обыграло предстоящего противника в первом поединке противостояния 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Будучности» — 2.41, победа «Малишево» — 2.82, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.79 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что более опытная в еврокубках «Будучность» на своем поле сможет взять реванш у дебютанта еврокубковых соревнований.

    Рекомендуемая ставка: победа «Будучности» за 2.41.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что черногорцы смогут отправить в ворота косоваров больше одного гола.

    Ставка: ИТ «Будучности» больше 1,5 за 2.35.

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    «Будучность» Подгорица — «Малишево»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Будучность» реванш у «Малишево»?
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