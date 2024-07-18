Черногорская «Будучность» из Подгорицы на своем поле примет косовский клуб «Малишево» в ответном июля и начнется в поединке первого раунда квалификации Лиги конференций. Игра состоится 18 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» Подгорица — «Малишево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будучность» Подгорица

Турнирное положение: Коллектив из Подгорицы в прошлом розыгрыше чемпионата Черногории финишировал на третьей строке в таблице, существенно проиграв победителю.

Однако «Будучность» смогла выиграть национальный кубок и благодаря этому получила билет в евротурнир.

Последние матчи: Неделю тому назад черногорцы проиграли в гостях предстоящему противнику в первой игре этих команд со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине второго тайма. Всего же в отрезке восьми предыдущих встреч во всех турнирах команда проиграла пять раз и трижды победила.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Будучность» является постоянным участником еврокубках, но там в основном она завершает борьбу уже на начальных стадиях отбора. В прошлом сезоне она начала выступление в Лиге чемпионов, где сперва прошла чемпиона Андорры 3:0, но затем проиграла 0:5 исландскому «Брейдаблику». После этого уже в Лиге конференций черногорцы дважды уступили македонской «Струге» — 0:1 и 3:4.

«Малишево»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Косово финишировал на четвертой строке и благодаря этому получил биле в Лигу конференций.

Стоит отметить, что это дебют в еврокубках для этого коллектива.

Последние матчи: На своей поле в первом поединке противостояния данных команд «Малишево» победило со счетом 1:0, забив гол во втором тайме. И эта виктория стала для команды только второй за прошедшие десять игр с учетом всех турниров.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Абсолютный дебютант еврокубков подходит к этой встрече после домашней победы со счетом 1:0, которая стала для команды только второй за минувшие десять матчей. Также в этот отрезок времени «Малишево» потерпело пять поражений и расписало три мировых исхода.

Статистика для ставок

На своем поле «Будучность» в еврокубках выиграла две игры из четырех предыдущих и дважды уступала

«Малишево» в гостях проиграла три игры из пяти последних при двух ничьих

«Малишево» дома обыграло предстоящего противника в первом поединке противостояния 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Будучности» — 2.41, победа «Малишево» — 2.82, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.79 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что более опытная в еврокубках «Будучность» на своем поле сможет взять реванш у дебютанта еврокубковых соревнований.

Рекомендуемая ставка: победа «Будучности» за 2.41.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что черногорцы смогут отправить в ворота косоваров больше одного гола.

Ставка: ИТ «Будучности» больше 1,5 за 2.35.