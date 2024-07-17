В ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Струга» на своем поле примет «Слован». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Струга» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Струга»

Положение команды: Македонская «Струга» попала в квалификацию Лиги чемпионов, но сейчас команда находится на грани вылета из турнира на самой ранней стадии.

«Струга» проиграла «Словану» на чужом поле со счетом 2:4, да и сейчас при родных трибунах македонская команда точно не будет фаворитом.

Струга — Слован: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.803.701.84Страховка€100

Последние матчи: В 1-м матче квалификации «Струга» пропустила довольно много голов, хотя в своем чемпионате команда редко столько раз вынимает мяч из своих ворот.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Струга» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 9 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В ответном матче «Струги» со «Слованом» хозяевам некуда отступать. Интересно, что в своем чемпионате команда занимает 1-е место с 64 очками в активе после 33-х туров.

У «Струги» есть пару ярких игроков, которые могут помочь команде. Нападающие Бесарт Ибраими и Марьян Радеский занимают 2-е и 3-е места в списке лучших бомбардиров соответственно.

«Слован»

Положение команды: «Слован» отлично стартовал в квалификации Лиги чемпионов с победы, но это еще ничего не значит. Команде необходимо не провалиться в ответном матче.

Стоит отметить, что «Слован» в чемпионате Словакии занимает 1-е место по результатам гостевых встреч. Команда набрала 37 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В последней встрече чемпионата страны «Слован» обыграл «Петржалку» (1:0), забив победный гол на 67-й минуте. До этого команда проиграла «ЧФР Клужу» (0:1).

В последних 5-и поединках во всех турнирах «Слован» трижды победил и дважды проиграл. За эти встречи команда забила 10 голов и пропустила 5 мячей.

Состояние команды: «Слован» выглядит отлично, складывается ощущение, что у «Струги» нет никаких шансов пройти словацкую команду.

К слову, за «Слован» выступает полузащитник Юрай Куцка, который сделал дубль в прошлом матче со «Стругой». Интересно, что футболист выступал за сборную Словакии на Евро-2024, где за 4 встречи сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

В чемпионате Словакии «Слован» занимает 1-е место по результатам гостевых встреч

В последних 5-и матчах «Струга» забивала минимум 1 гол за игру

В 5-и последних матчах на чужом поле «Слован» 4 раза проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Слована» — 1.75, победа «Струги» — 4.30, ничья — 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: У «Струги» мало шансов победить «Слован». Словацкая команда просто сильнее своего соперника.

Ставка: Победа «Слована» с форой -1.5 за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что ответный матч получится таким результативным, как и 1-й поединок.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.02.