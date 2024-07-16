«Сантос»
Турнирное положение: сейчас «Сантос» идет вторым в бразильской Серии В с 25 очками и всего на одно отстает от лидера «Америки», у которой на игру больше.
Последние матчи: в предыдущем туре «Сантос» выиграл в гостях у своего прямого конкурента «Сеара» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ромуло Отеро на 24-й минуте.
До этого «Сантос» выиграл у «Шапекоэнсе» (1:0) и сыграл в гостях вничью с «Мирасолом».
Календарь и таблица Кубка Америки
Не сыграют: давно травмированы Кевисон, Фалькао, Родриго Ферейра.
Состояние команды: после не лучшего старта сезона «Сантос» постепенно разогнался и показывает сейчас неплохой футбол, а главный тренер Фабио Карилле постепенно нашел взаимодействие со своими футболистами.
«Итуано»
Турнирное положение: команда идет только на 19-м месте в таблице Серии В с 11 очками, пока «Итуано» проваливает сезон, хотя в прошлом был очень боеспособным коллективом.
Последние матчи: в предыдущей игре «Итуано» обыграл «Ботафого Сан-Пауло» со счетом 3:2 на своем поле. Уже в первом тайме команда три раза поразила ворота соперника, но затем расслабилась и чуть не упустила победу.
Ранее было поражение от «Сеара» (2:4) и ничья с «Бруске» (1:1).
Не сыграют: травмированы Липе, Мадисон, Пабло и Зе Карлос, а Жозе Альдо — дисквалифицирован.
Состояние команды: пока «Итуано» откровенно проваливает сезон, у команды дырявая защита, она уже пропустила 32 мяча в 14 играх, но при этом и забивает довольно много, сейчас у нее 19 голов. Но все равно в игре команды присутствует явный дисбаланс.
Статистика для ставок
- В прошлом году в чемпионате Штата Паулиста «Итуано» обыграл «Сантос» со счетом 3:0
- В 2022 году победа досталась «Сантосу» (2:1)
- В четырех последних играх «Сантос» набрал 10 очков, а «Итуано» — пять
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,32, а на «Итуано» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.
- 2.51Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Аргентина — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 7.20Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: хозяева намного сильнее по составу и качеству игры, они набрали неплохой ход, в команде нет серьезных потерь в отличие от «Итуано», поэтому должны уверенно брать три очка.
Ставка: победа «Сантоса» с форой -1,5 за 1,94.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с разгромной победой.
Ставка: победа «Сантоса» с форой -2,5 за 3,30.