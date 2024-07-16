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    «Сантос» подтвердит статус фаворита

    «Сантос» — «Итуано». Ставка (к. 1.94) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Итуано»
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    «Сантос»
    16 июля в 15-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Итуано». Начало игры — в 2:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Итуано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сантос»

    Турнирное положение: сейчас «Сантос» идет вторым в бразильской Серии В с 25 очками и всего на одно отстает от лидера «Америки», у которой на игру больше.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Сантос» выиграл в гостях у своего прямого конкурента «Сеара» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ромуло Отеро на 24-й минуте.

    До этого «Сантос» выиграл у «Шапекоэнсе» (1:0) и сыграл в гостях вничью с «Мирасолом».

    Календарь и таблица Кубка Америки

    Не сыграют: давно травмированы Кевисон, Фалькао, Родриго Ферейра.

    Состояние команды: после не лучшего старта сезона «Сантос» постепенно разогнался и показывает сейчас неплохой футбол, а главный тренер Фабио Карилле постепенно нашел взаимодействие со своими футболистами.

    «Итуано»

    Турнирное положение: команда идет только на 19-м месте в таблице Серии В с 11 очками, пока «Итуано» проваливает сезон, хотя в прошлом был очень боеспособным коллективом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «Итуано» обыграл «Ботафого Сан-Пауло» со счетом 3:2 на своем поле. Уже в первом тайме команда три раза поразила ворота соперника, но затем расслабилась и чуть не упустила победу.

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    Ранее было поражение от «Сеара» (2:4) и ничья с «Бруске» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Липе, Мадисон, Пабло и Зе Карлос, а Жозе Альдо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: пока «Итуано» откровенно проваливает сезон, у команды дырявая защита, она уже пропустила 32 мяча в 14 играх, но при этом и забивает довольно много, сейчас у нее 19 голов. Но все равно в игре команды присутствует явный дисбаланс.

    Статистика для ставок

    • В прошлом году в чемпионате Штата Паулиста «Итуано» обыграл «Сантос» со счетом 3:0

    • В 2022 году победа досталась «Сантосу» (2:1)

    • В четырех последних играх «Сантос» набрал 10 очков, а «Итуано» — пять

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,32, а на «Итуано» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

    Прогноз: хозяева намного сильнее по составу и качеству игры, они набрали неплохой ход, в команде нет серьезных потерь в отличие от «Итуано», поэтому должны уверенно брать три очка.

    Ставка: победа «Сантоса» с форой -1,5 за 1,94.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с разгромной победой.

    Ставка: победа «Сантоса» с форой -2,5 за 3,30.

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    «Сантос» — «Итуано»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сантос» подтвердит статус фаворита
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