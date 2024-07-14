Останется ли «Цинциннати» лидером МЛС?

Цинциннати
Шарлотт
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 22 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 48 очками. Он забил 42 мячей и пропустил 26.
Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Интер Майами», который сыграл на один поединок больше.
Цинциннати — Шарлотт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они разгромили как раз «Интер Майами» (6:1).
Этот успех продлил победную серию франчайза до трех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Малик Пинту, Ник Хагглунд, Мэттью Миазга — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» выиграла пять раз при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, о чем говорят три победы в последних играх.
Лусиано Акоста — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.
«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» по итогам 22-ти матчей занимает шестую позицию Восточной конференции с 32 очками. Он забил 24 мячей и пропустил 23.
Команда находится в зоне плей-офф и опережает на шесть баллов восьмую строчку, которая уже не выводит в главные игры чемпионата.
Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Интер Майами» (1:2).
Эта неудача оформила проигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Брэндон Кэмбридж, Жуниор Урсо — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Шарлотт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб рискует и на этот раз остаться без очков, особенно с учетом не лучшего настроя из-за двух поражений кряду.
Патрик Агьеманг — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Цинциннати» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Цинциннати» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Шарлотт» хотя бы одна команда не забьет.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.05, победа «Шарлотт» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. При этом в четырех из шести из них было забито больше 1,5 голов.
В свою очередь, гости проиграли два своих последних поединка.
Ставка: «Цинциннати» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03