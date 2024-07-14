Останется ли «Цинциннати» лидером МЛС?

14 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Шарлотт». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 22 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 48 очками. Он забил 42 мячей и пропустил 26.

Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Интер Майами», который сыграл на один поединок больше.

Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они разгромили как раз «Интер Майами» (6:1).

Этот успех продлил победную серию франчайза до трех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Малик Пинту, Ник Хагглунд, Мэттью Миазга — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» выиграла пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех, о чем говорят три победы в последних играх.

Лусиано Акоста — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» по итогам 22-ти матчей занимает шестую позицию Восточной конференции с 32 очками. Он забил 24 мячей и пропустил 23.

Команда находится в зоне плей-офф и опережает на шесть баллов восьмую строчку, которая уже не выводит в главные игры чемпионата.

Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Интер Майами» (1:2).

Эта неудача оформила проигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Брэндон Кэмбридж, Жуниор Урсо — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Шарлотт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клуб рискует и на этот раз остаться без очков, особенно с учетом не лучшего настроя из-за двух поражений кряду.

Патрик Агьеманг — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Цинциннати» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Цинциннати» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Шарлотт» хотя бы одна команда не забьет.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.05, победа «Шарлотт» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. При этом в четырех из шести из них было забито больше 1,5 голов.

В свою очередь, гости проиграли два своих последних поединка.

Ставка: «Цинциннати» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03