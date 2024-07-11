«Урарту» добьётся уверенной победы?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Таллинна Калев» — «Урарту». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Таллинна Калев» — «Урарту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Таллинна Калев»

Турнирная таблица: «Калев» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне «Таллинна Калев» в 36 матчах набрал 53 очка.

Последние матчи: В сезоне 2024 эстонского первенства участник Лиги конференций идёт на 6 месте с 20 набранными очками. В 20 туре высшей лиги «Калев» сыграл в результативную ничью с клубом «Курессааре» (2:2).

Не сыграют: В составе команды есть один травмированный футболист, речь о центральном защитнике Рагнаре Клаване.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках.

«Урарту»

Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: Последний официальный матч «Урарту» провёл 24 мая в рамках заключительного тура чемпионата Армении. Игра против «Арарата» завершилась вничью (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках

В последних пяти матчах «Урарту» одержал всего одну победу

Ранее «Калев» и «Урарту» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.05, а победа «Таллинна Калев» — в 5.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81 и 1.97 соответственно.

Прогноз: «Урарту» к поединке против эстонского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Урарту» с форой (-1) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.