ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнМомент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать Ламин ЯмальДневник Евро. Первый финалист, рекорды Ямаля, достижение Испании, селфи с Мбаппе на поле Испания празднует выход в финал ЕвроКороче, Евро. 9-10 июля
  • 23:54
    • Испания стала первым финалистом Евро-2024
    Все новости спорта

    «Урарту» добьётся уверенной победы?

    «Таллинна Калев» — «Урарту». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Таллинна Калев» — «Урарту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урарту»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Таллинна Калев» — «Урарту». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Таллинна Калев» — «Урарту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Калев Таллин

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Калев Таллин 19:30 Урарту

    Урарту

  • Ереван
    •

    «Таллинна Калев»

    Турнирная таблица: «Калев» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне «Таллинна Калев» в 36 матчах набрал 53 очка.

    Последние матчи: В сезоне 2024 эстонского первенства участник Лиги конференций идёт на 6 месте с 20 набранными очками. В 20 туре высшей лиги «Калев» сыграл в результативную ничью с клубом «Курессааре» (2:2).

    Калев Таллин — Урарту: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В составе команды есть один травмированный футболист, речь о центральном защитнике Рагнаре Клаване.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках.

    «Урарту»

    Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

  • Без Крооса и, возможно, Мюллера и Нойера. Какое будущее ждет сборную Германии?
  • У Юлиана Нагельсмана, похоже, есть четкий план
  • Вчера

    • Последние матчи: Последний официальный матч «Урарту» провёл 24 мая в рамках заключительного тура чемпионата Армении. Игра против «Арарата» завершилась вничью (1:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Урарту» одержал всего одну победу

    • Ранее «Калев» и «Урарту» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.05, а победа «Таллинна Калев» — в 5.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.81 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: «Урарту» к поединке против эстонского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Урарту» с форой (-1) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Хассан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Остапенко — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Рахимова — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Де Минор — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ордабасы — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алга — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Флора — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Струга
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч РФШ — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вележ — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Таллинна Калев» — «Урарту»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Урарту» добьётся уверенной победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры