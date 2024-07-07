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    «Форталеза» усугубит положение «Флуминенсе»

    «Форталеза» — «Флуминенсе». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Флуминенсе»
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    «Форталеза»
    7 июля в 15-м туре бразильской Серии А «Форталеза» на своем поле примет «Флуминенсе». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Июля 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 22:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Сеара с 20 зачетными пунктами разместился на девято строке в таблице Серии А и на четыре пункта отстает от пятой позиции.

    «Форталеза» в текущем первенстве по пять раз побеждала и играла вничью, а также четыре матча проиграла, разница мячей составляет 13:14.

    Последние матчи: «Львы» в прошлом туре первенства на выезде потерпели фиаско от «Васко да Гама» со счетом 0:2. Перед этим же они на своем поле поочередно обыграли «Палмейрас» 3:0 и «Жувентуде» 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Форталеза» проигрышем в прошлом туре прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добилась трех викторий и расписали одну мировую. Однако перед этим команда имела серию из трех фиаско кряду во всех турнирах. И также отметим, что «трехцветные» не забивали только в трех поединках из 11 минувших.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков в 14 матчах.

    «Флуминенсе» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 11:22.

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    • Последние матчи: «Воины» в минувшем туре первенства на своем поле расписали мировую с «Интернасионалем» 1:1. А перед этим они проиграли в шести поединках чемпионата подряд.

    Не сыграют: проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 11-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели восемь фиаско и расписали три мировые. Однако большинство фиаско в этот период были с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» на своем поле в этом чемпионате еще не уступала, выиграв четыре матча из семи

    • «Флуминенсе» в гостях в текущем первенстве проиграл все шесть проведенных встреч

    • «Форталеза» дома выиграла у «Флуминенсе» только один поединок из пяти последних

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Форталезы» — 1.84, победа «Флуминенсе» — 4.70, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на победы «Форталезы», которая в этом чемпионате дома играет сильно, а вот «Флу» в гостях только пока уступал.

    Рекомендуемая ставка: победа «Форталезы» за 1.84.

    Прогноз: И также здесь еще ставим на то, что хозяева отправят в ворота аутсайдера несколько мячей.

    Ставка: ИТ «Форталезы» больше 1,5 за 1.98.

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    «Форталеза» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» усугубит положение «Флуминенсе»
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