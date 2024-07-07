«Форталеза» усугубит положение «Флуминенсе»

Форталеза
Флуминенсе
«Форталеза»
Турнирное положение: Коллектив из штата Сеара с 20 зачетными пунктами разместился на девято строке в таблице Серии А и на четыре пункта отстает от пятой позиции.
«Форталеза» в текущем первенстве по пять раз побеждала и играла вничью, а также четыре матча проиграла, разница мячей составляет 13:14.
Последние матчи: «Львы» в прошлом туре первенства на выезде потерпели фиаско от «Васко да Гама» со счетом 0:2. Перед этим же они на своем поле поочередно обыграли «Палмейрас» 3:0 и «Жувентуде» 2:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Форталеза» проигрышем в прошлом туре прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добилась трех викторий и расписали одну мировую. Однако перед этим команда имела серию из трех фиаско кряду во всех турнирах. И также отметим, что «трехцветные» не забивали только в трех поединках из 11 минувших.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков в 14 матчах.
«Флуминенсе» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 11:22.
Последние матчи: «Воины» в минувшем туре первенства на своем поле расписали мировую с «Интернасионалем» 1:1. А перед этим они проиграли в шести поединках чемпионата подряд.
Не сыграют: проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 11-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели восемь фиаско и расписали три мировые. Однако большинство фиаско в этот период были с минимальной разницей.
Статистика для ставок
- «Форталеза» на своем поле в этом чемпионате еще не уступала, выиграв четыре матча из семи
- «Флуминенсе» в гостях в текущем первенстве проиграл все шесть проведенных встреч
- «Форталеза» дома выиграла у «Флуминенсе» только один поединок из пяти последних
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Форталезы» — 1.84, победа «Флуминенсе» — 4.70, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.81 соответственно.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: В этом поединке ставим на победы «Форталезы», которая в этом чемпионате дома играет сильно, а вот «Флу» в гостях только пока уступал.
Рекомендуемая ставка: победа «Форталезы» за 1.84.
Прогноз: И также здесь еще ставим на то, что хозяева отправят в ворота аутсайдера несколько мячей.
Ставка: ИТ «Форталезы» больше 1,5 за 1.98.