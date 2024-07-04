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    Сумеют ли самарцы одолеть «Рубин»?

    «Крылья Советов» — «Рубин». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Рубин»
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    Игорь Осинькин
    4 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Рубин». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы минувший чемпионат провели не столь уверенно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом в 30 матчах «Крылья Советов» добыл всего 11 побед. Да и в среднем команда забивала полтора гола за матч — 46 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке самарцы уступили. Серия спаррингов началась с поражения от КАМАЗа (1:2).

    До того команда Игоря Осинькина расписала мировую с «Пари НН» (1:1). А вот московскому «Динамо» «крылышки» уступили с треском (1:4).

    В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Крылья Советов» забили 4 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: состав самарцев существенно изменился в межсезонье. Да и в последних своих матчах команда выглядела бледновато.

    «Крылышки» все мечтают побороться за высокие места. Вот только по составу команда не выглядит претендентом даже на топ-5.

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Крылья Советов» постараются победить впервые с конца апреля.

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» минувший сезон провел относительно неплохо. Команда финишировала на 8 строчке своей группы второй лиги.

    Притом, что «Рубин» забивает в среднем гол за матч: 31 мяч в 30 матчах. Да и по игре казанцы выглядят крепким середняком РПЛ.

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    • Последние матчи: серию летних спаррингов казанцы начали с победы. Со счетом 2:1 был обыгран КАМАЗ.

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках казанцы отличились 9 мячами при 8 пропущенных.

    Вообще, «Рубин» имеет вполне крепкий по именам состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели побороться в новом сезоне за более высокие места клуб не скрывает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Рашида Рахимова сильно видоизменилась летом. Особенно болезненной потерей может стать уход в «Краснодар» голкипера Юрия Дюпина.

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    В первом контрольном матче межсезонья «Рубин» пропустил в первом тайме. Зато во второй половине игры с челнинцами команда Рахимова перевернула все вверх дном (2:1).

    Причем «Рубин» исторически неудачно противостоит самарцам. В пяти последних очных поединках казанцы выиграли всего 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «Рубин» будет действовать решительно. Команда Рахимова мотивирована проверить свои силы на фоне столь крепкого оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» не побеждали в 6 своих последних матчах

    • «Рубин» в минувшем чемпионате забивал в среднем раз за матч

    • «Крылья Советов» в последней очной встрече переиграли казанцев (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.

    Прогноз: Самарцы известны своей задорной атакой, тогда как «Рубину» трудно даются голы.

    Самарцы намерены реабилитироваться за досадное поражение от КАМАЗа в первом летнем спарринге.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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