Сумеют ли самарцы одолеть «Рубин»?

4 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Рубин». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы минувший чемпионат провели не столь уверенно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом в 30 матчах «Крылья Советов» добыл всего 11 побед. Да и в среднем команда забивала полтора гола за матч — 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке самарцы уступили. Серия спаррингов началась с поражения от КАМАЗа (1:2).

До того команда Игоря Осинькина расписала мировую с «Пари НН» (1:1). А вот московскому «Динамо» «крылышки» уступили с треском (1:4).

В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Крылья Советов» забили 4 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: состав самарцев существенно изменился в межсезонье. Да и в последних своих матчах команда выглядела бледновато.

«Крылышки» все мечтают побороться за высокие места. Вот только по составу команда не выглядит претендентом даже на топ-5.

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Крылья Советов» постараются победить впервые с конца апреля.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» минувший сезон провел относительно неплохо. Команда финишировала на 8 строчке своей группы второй лиги.

Притом, что «Рубин» забивает в среднем гол за матч: 31 мяч в 30 матчах. Да и по игре казанцы выглядят крепким середняком РПЛ.

Последние матчи: серию летних спаррингов казанцы начали с победы. Со счетом 2:1 был обыгран КАМАЗ.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках казанцы отличились 9 мячами при 8 пропущенных.

Вообще, «Рубин» имеет вполне крепкий по именам состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели побороться в новом сезоне за более высокие места клуб не скрывает.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда Рашида Рахимова сильно видоизменилась летом. Особенно болезненной потерей может стать уход в «Краснодар» голкипера Юрия Дюпина.

В первом контрольном матче межсезонья «Рубин» пропустил в первом тайме. Зато во второй половине игры с челнинцами команда Рахимова перевернула все вверх дном (2:1).

Причем «Рубин» исторически неудачно противостоит самарцам. В пяти последних очных поединках казанцы выиграли всего 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что «Рубин» будет действовать решительно. Команда Рахимова мотивирована проверить свои силы на фоне столь крепкого оппонента.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не побеждали в 6 своих последних матчах

«Рубин» в минувшем чемпионате забивал в среднем раз за матч

«Крылья Советов» в последней очной встрече переиграли казанцев (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.

Прогноз: Самарцы известны своей задорной атакой, тогда как «Рубину» трудно даются голы.

Самарцы намерены реабилитироваться за досадное поражение от КАМАЗа в первом летнем спарринге.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28