Сумеют ли самарцы одолеть «Рубин»?

«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы минувший чемпионат провели не столь уверенно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом в 30 матчах «Крылья Советов» добыл всего 11 побед. Да и в среднем команда забивала полтора гола за матч — 46 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке самарцы уступили. Серия спаррингов началась с поражения от КАМАЗа (1:2).
До того команда Игоря Осинькина расписала мировую с «Пари НН» (1:1). А вот московскому «Динамо» «крылышки» уступили с треском (1:4).
В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Крылья Советов» забили 4 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: состав самарцев существенно изменился в межсезонье. Да и в последних своих матчах команда выглядела бледновато.
«Крылышки» все мечтают побороться за высокие места. Вот только по составу команда не выглядит претендентом даже на топ-5.
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Крылья Советов» постараются победить впервые с конца апреля.
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» минувший сезон провел относительно неплохо. Команда финишировала на 8 строчке своей группы второй лиги.
Притом, что «Рубин» забивает в среднем гол за матч: 31 мяч в 30 матчах. Да и по игре казанцы выглядят крепким середняком РПЛ.
Последние матчи: серию летних спаррингов казанцы начали с победы. Со счетом 2:1 был обыгран КАМАЗ.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках казанцы отличились 9 мячами при 8 пропущенных.
Вообще, «Рубин» имеет вполне крепкий по именам состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели побороться в новом сезоне за более высокие места клуб не скрывает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда Рашида Рахимова сильно видоизменилась летом. Особенно болезненной потерей может стать уход в «Краснодар» голкипера Юрия Дюпина.
В первом контрольном матче межсезонья «Рубин» пропустил в первом тайме. Зато во второй половине игры с челнинцами команда Рахимова перевернула все вверх дном (2:1).
Причем «Рубин» исторически неудачно противостоит самарцам. В пяти последних очных поединках казанцы выиграли всего 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что «Рубин» будет действовать решительно. Команда Рахимова мотивирована проверить свои силы на фоне столь крепкого оппонента.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» не побеждали в 6 своих последних матчах
- «Рубин» в минувшем чемпионате забивал в среднем раз за матч
- «Крылья Советов» в последней очной встрече переиграли казанцев (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.
- 2.57Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Бразилия — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.45Коста-Рика — Парагвай: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Прогноз: Самарцы известны своей задорной атакой, тогда как «Рубину» трудно даются голы.
Самарцы намерены реабилитироваться за досадное поражение от КАМАЗа в первом летнем спарринге.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28